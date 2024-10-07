منظمة سمايل ترين دبي تنير المدينة بعرض مؤثر على مبنى إنتركونتيننتال التابع لمجموعة الفطيم، لتنضم إلى مدن أخرى حول العالم.

بفضل دعم دبي الإنسانية، قدمت منظمة سمايل ترين دبي المساعدة لـ 170 ألف شخص مصاب بالشفة المشقوقة في الشرق الأوسط.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: في اليوم العالمي للابتسامة، تحتفل سمايل ترين بمرور 25 عاماً على مساهمتها بإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس حول العالم من خلال إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية مجانية لشق الشفة والحنك في جميع أنحاء العالم. وتحتفل سمايل ترين دبي، التي تأسست عام 2014 تحت مظلة مؤسسة دبي الإنسانية، بمرور 10 سنوات على زرع الابتسامات والتغيير نحو الأفضل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وعلى خلفية مبنى إنتركونتيننتال التابع لمجموعة الفطيم، تستعد دبي لتقديم عرض ضوئي مبهر للتضامن مع الأطفال الذين يعانون من شق الشفة والحنك. ويسلط العرض الضوء على أبرز الإنجازات الرئيسية في رحلة سمايل ترين التي استمرت على مدار 25 عاماً، مع التركيز على المساهمات المهمة التي تحققت في الشرق الأوسط. وتتطلع دبي الإنسانية وسمايل ترين دبي معاً إلى تعزيز شراكتهما المستمرة على المدى الطويل، والتي تهدف إلى نشر الوعي والمساهمة في إحداث تحول إيجابي في حياة الأشخاص الذين يحتاجون للدعم.

وبصفتها واحدة من أكثر من 80 مؤسسة تحت مظلة دبي الإنسانية، تعد سمايل ترين دبي مكوناً أساسياً من المجتمع الإنساني الدولي الذي تستضيفه مؤسسة دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم. وتُعرف دبي الإنسانية بتميزها في تسهيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكان تعاونها مع مؤسسة سمايل ترين بالغ الأهمية. ففي غضون 10 سنوات فقط، أسفرت الشراكة عن إجراء أكثر من 170 ألف عملية جراحية مجانية غيرت حياة الكثيرين، الأمر الذي عزز الدور الحيوي الذي تساهم به مؤسسة سمايل ترين دبي ضمن العمل العالمي للمؤسسة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

وفي تعليق له، قال جوسيبي سابا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "في عالم غالباً ما تطغى عليه الأزمات الإنسانية المتعددة، تذكرنا اللحظات المضيئة مثل اليوم العالمي للابتسامة بالتأثير الإيجابي الذي يمكننا إحداثه معاً. وفي دبي الإنسانية، نفخر بالتضامن مع منظمة سمايل ترين ومنظمات التنمية الأخرى، لنجلب الأمل ونغير حياة الناس بزرع الابتسامات على الوجوه. إن هذا الإنجاز هو شهادة على ما يمكننا تحقيقه عندما نتحد من أجل قضية مشتركة، ونحول التضامن إلى نتائج ملموسة، لنضمن أنه حتى في الأوقات الصعبة، يمكن لقوة الابتسامة أن تتألق".

من خلال عملها انطلاقاً من الإمارات العربية المتحدة، وسعت سمايل ترين دبي بشكل كبير من تأثير المنظمة في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة، حيث ساعدت أكثر من 640 ألف فرد مصاب بالشفة المشقوقة.

وبدورها قالت عفاف مكي، المدير التنفيذي لمنظمة سمايل ترين دبي: "إنها ليست مجرد لحظة فارقة بالنسبة لمنظمة سمايل ترين التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها فقط، ولكنها تحظى بقدر بالغ من الأهمية بالنسبة لنا هنا في دبي. نحن فخورون للغاية بما حققناه خلال العقد الماضي، ونشكر من كل قلوبنا دبي الإنسانية على دعمها المستمر. لقد تحققت رؤية سمايل ترين للتوسع ومساعدة المزيد من الناس في الشرق الأوسط وآسيا من خلال دبي الإنسانية. ومن خلال تعاوننا معاً، سنبقى ملتزمين برفع مستوى الوعي وتوفير الرعاية اللازمة لحالات الشفة المشقوقة لكل شخص محتاج، ليتمكن من عيش حياة صحية ومُرضية.

يصادف اليوم العالمي للابتسامة أول جمعة من شهر أكتوبر، ويشجع على التعاطف والعمل الإنساني الذي يزرع الابتسامات. لمعرفة المزيد عن سمايل ترين يرجى زيارة: https://www.smiletraindubai.org

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