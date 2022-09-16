(دبي، الإمارات العربية المتحدة): أطلقت اليوم شركة سمانا للتطوير العقاري، الكائن مقرها في إمارة دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة، مشروعًا سكنيًا، على غرار المباني في ميامي، بقيمة 110 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية بدبي، حيث تتأثر هندسة المشروع بتصميمات مدينة ميامي الواقعة جنوب شرق فلوريدا- الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجسد سحر وجمال ومتعة المباني القائمة، ما يعطي مظهرًا وشعورًا بنمط المعيشة في ميامي.

يرمز مشروع ميامي المكون من طابق أرضي وطابق سفلي و6 طوابق إلى مكانة جديدة في مساحة العقارات بإمارة دبي، مما يجذب المستثمرين، خاصة من مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا.

يُعد الطراز المعماري "آرت ديكو" المُطبق على العديد من المباني الجميلة في ميامي، ميامي الحديثة، اتجاه معترف بها في جميع أنحاء العالم لأهميتها التاريخية من حيث تصميم المباني.

أفاد السيد/ عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، قائلًا "تعتبر عقارات دبي واحدة من أفضل العقارات في العالم من حيث جذب واستضافة الأجانب الذين أذهلهم نمط المعيشة في دبي والمباني الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، ونعمل على دمج هذه المزايا في عقاراتنا مما يجعلها مشهورة بالإضافة إلى تشجيع سمانا مشتري الوحدات العقارية بتقديم تسهيلات تمويلية مرنة ومساعدتهم في الحصول على التأشيرة الذهبية مجانًا 100٪ بدولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، تساعد تعاملاتنا المرنة مع عملائنا ونهجنا سهل الاستخدام في الحفاظ على صدارة المنافسة".

وأضاف السيد/ عمران قائلًا "بصرف النظر عن التصميمات الجذابة، يوفر مشروع ميامي مساحة للاستمتاع بحمامات الشمس في شرفاتها الفسيحة المُطلة على حدائق حضرية وجميلة وحمامات

سباحة خاصة. فهذه هي الطريقة التي نضيف بها في سمانا للتطوير العقاري لمسة جمالية رائعة إلى جمال دبي وروعتها بالإضافة إلى تسليم وإنجاز الوحدات العقارية في وقتها المحدد".

يمتد المشروع على مساحة 125.765 قدم مربع، وهو أول مشروع في إمارة دبي يحتوي على حمامات سباحة خاصة لكل شقة بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، ويستضيف المشروع طابقًا ترفيهيًا به حمام سباحة رئيسي وشلالات المياه وسينما في الهواء الطلق وصالات رياضية داخلية وخارجية وساونا وغرفة بخار ومنطقة لعب مخصصة للأطفال.

يُزود مشروع ميامي بوسائل الراحة الفاخرة منها حمامات سباحة للأطفال، ومنصة سباحة فاخرة ومسطحات خضراء ونادي صحي ومسبح لا متناهي ومناطق للشواء وسينما خارجية ومنطقة لعب للأطفال وجاكوزي وخدمة صف السيارات وأفراد أمن على مدار 24 ساعة.

سمانا للتطوير العقاري هي واحدة من أسرع مطوري العقارات نموًا بالقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، تركز على الجودة مقابل سعر مناسبة مما يعمل على زيادة عوائد المستثمرين.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

مع أطيب التحيات،

ميديافورالعلاقات العامة editor@media4pr.com

971-50-4243076