دبي، الإمارات العربية المتحدة، ماسيف ميديا: في خطوة حيوية لإعادة صياغة قطاع التكنولوجيا الإعلانية، تقدّمت شركة سمارتيفاي Smartifai، ومقرها دولة الإمارات، بطلبٍ لتسجيل براءة اختراع حلها الثوري الجديد في مجال المحتوى الجماهيري لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة في 14 يناير 2025. وتسلّط هذه الخطوة الضوء على دور سمارتيفاي الرائد في مجال ذكاء المحتوى الجماهيري وسعيها المستمر لتمكين العلامات التجارية من التواصل مع جمهورها بطرق أكثر كفاءةً وسهولة.

تساعد سمارتيفاي العلامات التجارية في إطلاق حملات مخصّصة وفعّالة تلاقي صدىً ايجابياً لدى الجماهير المستهدفة عبر الاستعانة بالرؤى المستمدة من نقاط تفاعل المستهلكين. وتؤكد براءة الاختراع الجديدة على التزام الشركة بتبني أعلى معايير الابتكار، كما تمهد الطريق لتحقيق استراتيجية التوسع العالمي التي تتبناها الشركة.

بهذه المناسبة، قال ساتشين كومار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيفاي: "يتماشى تقديم براءة الاختراع مع رؤيتنا التوسعية عالمياً، ويقدّم تعريفاً جديداً لأساليب فهم الجماهير ومتطلباتها. ومن خلال التركيز على المحتوى الجماهيري، مقارنةً بالإعلانات التقليدية، سنعمل على إرساء مكانة سمارتيفاي كمنصة مفضلة للعلامات التجارية الساعية إلى فهم سلوكيات المستهلكين".

تنفرد سمارتيفاي عن المنصات التقليدية بتقديم حلول المحتوى الجماهيري القائمة على تجارب المستهلكين المتنوعة من خلال تقنياتها الحصرية وشراكاتها الاستراتيجية مع الناشرين، بما يضمن تزويد العلامات التجارية بحلول مبتكرة تساعدها في إطلاق حملات أكثر دقةً وتأثيراً. وتعتزم سمارتيفاي توسيع نطاق تغطيتها لأكبر عدد ممكن من الناشرين لتعزيز كمّ وجودة المحتوى الجماهيري المتاح لشركائها، في خطوة تعكس التزامها بتوفير بنية تحتية حيوية وقابلة للتوسع تلبي شتى احتياجات العلامات التجارية والناشرين.

وقد أطلقت سمارتيفاي، تزامناً مع تسجيل براءة الاختراع، إطار العمل الحصري CONTEXTUAL CURATION™ الذي يوفر قائمة مستفيضة ومنقّحة من المحتوى الجماهيري عبر شراكاتها مع الناشرين المتميزين، ويضمن هذا النهج المبتكر حصول المعلنين على محتوىً آمن وعالي الجودة يمكّنهم من تحقيق نتائج فعّالة وغير مسبوقة في حملاتهم.

وقال هيرمان دي سوزا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة سمارتيفاي: "لا تقتصر أهداف سمارتيفاي على بناء وتطوير حلول إعلانية فحسب، بل تسعى الشركة إلى بناء قاعدة أساسية تمكّن العلامات التجارية من فهم الجماهير والتفاعل معها بشكل أكثر فعالية عبر مختلف أنواع المحتوى. وتؤكد براءة الاختراع على التزامنا بالابتكار وتعزز أيضاً من مكانتنا كشركة رائدة في حلول المحتوى الجماهيري على مستوى العالم".

يمثل تسجيل براءة الاختراع خطوة محورية في رحلة سمارتيفاي فيما تستعد الشركة لتوسيع رقعة عملياتها في أسواق جديدة وتوطيد شراكاتها مع كبار المعلنين ووكالات الإعلام والناشرين انطلاقاً من حرصها على تأسيس هوية مميزة في قطاع التكنولوجيا الإعلانية من خلال تطوير حلول ذكاء المحتوى الجماهيري المبتكرة.

نبذة عن سمارتيفاي

تُعد سمارتيفاي إحدى الشركات الرائدة في ابتكار حلول المحتوى الجماهيري لمساعدة المعلنين والناشرين في الاستفادة من رؤى وتوجهات المستهلكين. تستخدم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي المبنية على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية لتحليل المحتوى وتوفير حلول دقيقة ومتوافقة مع الخصوصية، مع إعطاء الأولوية لحماية العلامات التجارية ومراعاة متطلبات الجمهور.

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