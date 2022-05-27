بفضل إطلاقها تقنيات رقمية رائدة في مجال العلاجات التجميلية

المنصة الرقمية الأولى من نوعها تحصد تكريماً رفيع المستوى كأحد أكثر المؤثرين الفاعلين في مشهد ريادة الأعمال الإقليمي في إنجاز يؤكد على نجاحها اللافت بإدخال العلاجات التجميلية إلى عالم التجارة الإلكترونية

المنصة الإلكترونية تواصل ترسيخ دورها الريادي وإحداث تحول جذري في سبل استكشاف المستخدمين للعلاجات التجميلية والتعلم عنها وحجز المواعيد للحصول عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "سلفولوجي"، المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها للعلاجات التجميلية، جائزة الحل الأكثر ابتكاراً للرعاية الصحية الرقمية للعام خلال حفل توزيع "جوائز مجلة "إنتربرينور الشرق الأوسط لمنصات التجارة الإلكترونية للعام 2022"، الفعالية السنوية التي تكرم أكثر الأفراد والمؤسسات نجاحاً في الارتقاء بمشهد الأعمال التجارية الإلكترونية في المنطقة. وتسلم تامر والي، مؤسس سلفولوجي، الجائزة خلال احتفالية أقيمت بحضور نخبة من أكثر رواد الأعمال تأثيراً في مشهد ريادة الأعمال بالمنطقة.

وجاء تتويج "سلفولوجي" بهذه الجائزة عقب دراسة متعمقة ليقع الاختيار عليها تقديراً للتحول الجذري الذي أحدثته المنصة في سبل استكشاف المستخدمين للعلاجات التجميلية والتعلم عنها وحجز المواعيد للحصول عليها عبر شبكة الإنترنت. كما تلقت "سلفولوجي" إشادة واسعة نظراً لدورها البنّاء في تعزيز الشفافية والموثوقية بين المستخدمين وربطهم مباشرة بمئات المختصين الموثوقين والعيادات الرائدة، مع دورها في إزالة الغموض الذي يكتنف العلاجات التجميلية عبر توفير المحتوى الأصلي والغني بالمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية من إعداد نخبة من خبراء قطاع الطب التجميلي.

وبهذه المناسبة، قال تامر والي، مؤسس منصة "سلفولوجي": " يشرفنا تلقي هذا التكريم الرفيع الذي يؤكد على إمكاناتنا المتفوقة في إطلاق الابتكارات السباقة التي تواصل إرساء معايير جديدة في مشهد ريادة الأعمال المزدهر. وتمثل هذه الجائزة دلالة واضحة على رؤيتنا الطموحة لتخطي المعايير المألوفة واستشراف المستقبل المشرق للعلاجات التجميلية القائمة على التقنيات الرقمية أولاً في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وأضاف والي: "نفخر بالثقة العالية التي يضعها القطاع في نموذج أعمالنا وقدرتنا على قيادة مشهد الأعمال التجارية الإلكترونية في المنطقة، مع الاستمرار بوضع بصمة إيجابية تدعم جهود دولة الإمارات الرامية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية نحو آفاق أكثر رحابة في المستقبل. وعبر تسخير كامل إمكانات الرقمنة وتبني أرقى أطر الشفافية وإرساء دعائم نموذج عمل يقوم على تيسير الوصول إلى خدماتنا في سوق يشهد منافسة عالية، نحن على ثقة بقدرتنا في سلفولوجي على تقديم نموذج يقتدى به في التحول الرقمي، ليلهم القطاع نحو تبني أساليب عمل تواكب متطلبات المستقبل".

وتهدف "سلفولوجي" إلى تمكين المستخدمين بالمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مُطلعة مع توفير فرصة مشاركة تجاربهم وإلهام الأخرين عبر وضع التقييمات والمراجعات. هذا ويمكن للمستخدمين استكشاف المحتوى الأصلي والغني بالمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مقارنة أكثر من ١٠ آلاف خيار من العلاجات التي تقدمها عيادات رائدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وحجز علاجاتهم أو الإجراءات التي يختارونها مباشرة على المنصة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: selfologi.com.

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