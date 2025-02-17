خالد الصالحي: حرصنا على أن تكون المشاركة نوعية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت سلطنة عمان، ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025"، أحد أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والضيافة في العالم، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من 129 دولة.

وقال خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية في مدائن، أن المؤسسة حرصت خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض "جلفود" على تقديم إضافة نوعية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في سلطنة عمان، وذلك من خلال تنظيم فعالية حول مميزات الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بالمدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" والتي تستهدف الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والصناعيين الراغبين في توسعة أعمالهم أو فتح مشاريع جديدة في مجال الصناعات الغذائية، وتستعرض الفرص والممكنات المتاحة في مختلف محافظات السلطنة، كما تقام على هامش الفعالية جلسة نقاشية يشارك فيها عدد من الخبراء العمانيين والدوليين لتسليط الضوء على استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود، ودفع الابتكار في إيجاد حلول مستدامة للمستقبل، ومن جانب آخر، وانطلاقاً من مسؤوليتها في دعم روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، قامت "مدائن" هذا العام بالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير مساحة لرواد الأعمال العمانيين غير المشاركين في المعرض والراغبين في الالتقاء وعقد الاجتماعات مع المستثمرين ورجال الأعمال من المشاركين والزوار، كما قامت "مدائن" بتوفير منصة لعدد من روّاد الأعمال خريجي برنامج "اختصاصي ابتكار صناعي" في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي نفّذته أكاديمية الابتكار الصناعي في مدينتي صور وريسوت الصناعيتين، وذلك التزاما منها بدعم هذه المؤسسات وضمان استدامتها وإتاحة الفرصة لها لعرض منتجاتها في محفل عالمي، وأضاف الصالحي : استمرار مشاركة "مدائن" للعام الثالث عشر على التوالي في معرض "جلفود" نابع من إيماننا بأهميته كمنصة عالمية تشكل قيمة مضافة لتسويق المنتج العماني وإيجاد أسواق ومنافذ جديدة له، وإبراز الجودة العالية التي وصل إليها أمام الآلاف من الزائرين بين أكثر من مليون منتج يُقدِّمه ما يزيد على 5,500 جهة مشاركة من شتى أنحاء العالم، كما أن المعرض يعد فرصة سانحة للتسويق عن المنتج العماني وما وصل إليه من جودة ضاعفت الطلب والإقبال عليه داخل سلطنة عمان وخارجها خلال السنوات الماضية، وأشار خالد الصالحي إلى أن هذا العام تشارك ضمن جناح سلطنة عمان عدد من الشركات والمصانع العمانية في قطاع صناعة المواد الغذائية، وذلك بهدف مضاعفة الانتشار زيادة الحصة السوقية لمنتجاتها في الخارج والعمل على توسعة أعمالها التجارية، فإلى جانب "مدائن" ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتواجد عدة شركات عمانية رائدة في صناعة وإنتاج المواد الغذائية، ومن أبرزها: شركة أريج للزيوت النباتية، المصنع العماني للمواد الغذائية "المدهش"، شركة عالم الغذاء للصناعة، الشركة العمانية الخليجية للأغذية، شركة الصفاء للأغذية، شركة لبان للأغذية "ديليسيو"، مؤسسة الحلول الغذائية المميزة "زاهب"، مصنع الجود للأغذية، مؤسسة محمد رياض وشريكه وشركة عمان لمنتجات الحليب (الألبان)، حيث سيتمكن المسؤولون في هذه الشركات والمصانع من العمل على تعريف المختصين من زوّار المعرض على المنتجات التي يتم تصنيعها والتقنيات المستخدمة في ذلك إلى جانب فرصة اطّلاع المسؤولين في الجانب العماني على منتجات نظرائهم في قطاع الصناعات الغذائية والضيافة والتطور الذي وصلت إليه من حيث التقنيات المستخدمة في إنتاجها وكذلك تغليفها وآليات عرضها للمستهلكين والبحث عن وكلاء وعقود وصفقات جديدة تضمن توسع أعمالهم خارجياً.

يذكر أن معرض جلفود في نسخته الثلاثين هذا العام سيكون الأكبر على الإطلاق بوجود 24 قاعة عرض لأول مرة تمتد على مساحة تزيد على مليون قدم مربعة وتضم 79 جناحاً للدول العارضة، كما يُعدّ جلفود أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم نظراً لما يشهده من حضور رواد المجال وما يُقدِّمه من فرص مميزة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات والإعلان عن التطورات الجديدة في صناعة الأغذية.

-انتهى-

#بياناتشركات