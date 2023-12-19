دبي وهونغ كونغ: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ اليوم عن شراكة بينهما تهدف لسبر كيفية تطوير السياسة والردود التنظيمية بشكل أكبر لدعم وتمكين تمويل المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

بناء على العلاقات طويلة الأمد بين مركز دبي المالي العالمي وسلطة النقد في هونغ كونغ، تهدف هذه الشراكة الجديدة على دعم التعاون ما بين البلدين لدفع عجلة التمويل المستدام في المنطقتين والإسهام في الانتقال للحياد المناخي. وقد تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ في عدد من الميادين، منها تعزيز ودعم الابتكار في أسواق كل منهما. وفي ديسمبر 2017، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية اتفاقية تعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ للتعاون في مجال الابتكار المالي.

ويعتبر مؤتمر تمويل المناخ المشترك القادم هو أول المبادرات الرائدة لهذه الشراكة، وهو المؤتمر المقرر عقده في هونغ كونغ في خريف سنة 2024. وسيعمل هذا الحدث على استكشاف الفرص والتحديات المشتركة في دفع عجلة تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على دور الجهات الاشرافية والمصارف المركزية في تسهيل تدفقات رأس المال المستدام وعلى أفضل السبل للاستفادة من أطر العمل وحلول التمويل الخضراء الحالية والمبتكرة (والتي تتراوح ما بين أسواق الديون الى أسواق الكربون)، وأهمية التعاون الدولي الراسخ لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمناخ عالمياً.

وسيكون مؤتمر تمويل المناخ المشترك متناسقا مع الالتزامات المنبثقة عن ترؤس دولة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون وسيعزز دور هونغ كونغ كمركز تمويل أخضر ومستدام رائد في آسيا.

وحول هذا التعاون، أفاد ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يسر سلطة دبي للخدمات المالية تقوية تعاوننا مع سلطة النقد في هونغ كونغ بما يعزز التزامنا المشترك بدعم التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وستستمر هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم جهودنا في إرساء مركز مالي مستدام مزدهر ضمن مركز دبي المالي العالمي وفي دعم تركيز الدولة على التطوير المستدام والتحول المستمر الى صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي."

وأفاد ايدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ: "إن التغير المناخي لا يعرف حدود، ويتطلب إجراءات مشتركة بين المناطق والقطاعات المختلفة للتعامل معها. نحن متحمسون لهذا المشروع الجديد مع سلطة دبي للخدمات المالية الذي يتيح منصة لمشاركة المعلومات بشكل أكثر انتظاما والتعاون ما بين الشرق الأوسط وآسيا حول موضوع هام هو التمويل المستدام."

وتعتبر الجهود الموحدة ما بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ دلالة على التزامهما التام بالتمويل المستدام وعلى إحداث أثر دائم على المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وبروح التعاون الوثيق، ستمضي السلطتان الرقابيتان قدماً في مناصرة مستقبل تسوده ممارسات مالية مسؤولة وتحول عالمي نحو اقتصاد حيادي المناخ.

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