دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن فرضها لغرامة مالية قدرها 1,120,000 دولار أمريكي (4,113,200 درهم إماراتي) على فرع بنك سنغافورة المحدود في مركز دبي المالي العالمي ("البنك") بسبب مخالفات عديدة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديه، بالأخص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وقد تم تخفيض مبلغ الغرامة بعد أن قدم البنك \تعهدًا قابل للتنفيذ إلى سلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة الإخفاقات المرصودة والموافقة على التسوية. ولولا تخفيض المبلغ، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة وقدرها 2,000,000 دولار أمريكي (7,345,000 درهم إماراتي) على البنك..

اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية قصور في العناصر التالية لدى البنك:

تقييمات مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال؛

تقييمات المخاطر التي يشكلها عملاء البنك؛

الممارسات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المحسنة؛

عملية تحديد مصادر ثروة وأموال العملاء؛ و

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية ما يلي:

قيام البنك بالتصرف خارج نطاق الترخيص الممنوح إليه من سلطة دبي للخدمات المالية من خلال ترتيب صفقات الاستثمار المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بعقود التأمين طويلة الأجل، في حين لم يكن ذلك مصرح به بموجب ترخيصه. ومنذ ذلك الحين، تقدم البنك بطلب إلى سلطة دبي للخدمات المالية للحصول على إذن للقيام بذلك النشاط.

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بقيام البنك أبضاً بتقديم تعهد قابل للتنفيذ، يوافق من خلاله على ما يلي:

معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط؛ و

الاستعانة بخبير امتثال خارجي لمساعدة البنك على الامتثال لالتزاماته، وللتحقق من اكتمال معاجلة القصور.

وفي هذا السياق قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإيلاء درجة عالية من القلق ازاء أي مخالفات متعلقة بمكافحة غسل الأموال، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان متانة الأنظمة والضوابط المطبقة من قبل الشركات المرخصة العاملة في مركز دبي المالي العالمي. "

يمكن الاطلاع على نسخ إشعارات القرار والتعهد القابل للتنفيذ التي توضح كامل التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة في قسم الإجراءات التنظيمية على موقع الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

الاتصال المؤسسي

سلطة دبي للخدمات المالية

الدور 13، مبنى البوابة، الجناح الغربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 1613 362 4(0) 971+

البريد الإلكتروني: DFSAcorpcomms@dfsa.ae

www.dfsa.ae

نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم، وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.