دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية بأنها ستعفي المصدرين الراغبين بإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم التنظيمية خلال عام 2024. وهذا الإعفاء سيسري على الفور وينطبق طوال عام 2024.

وهذا القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل إيان جونستون اليوم في مؤتمر الأطراف يأتي تأكيداً على إلتزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع نمو أسواق المال المستدامة في مركز دبي المالي العالمي وذلك منذ نشر مجموعتها الأولى من الإرشادات حول أفضل الممارسات لإدراج السندات والصكوك الخضراء في 2018.

منذ ذلك الحين، برزت ناسداك دبي، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.

وزيادة في دعم مصادر التمويل للمشاريع المستدامة في الامارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، ينطبق الاعفاء من الرسم على كافة السندات والصكوك التي تحمل المعرفات الخضراء أو الاجتماعية أو المعرفات الخاصة بالاستدامة أو المناخ أو التكيف مع المناخ أو التحول المناخي وما شابهها من المعرفات. لأأو أ

وقد قال ايان جونستون: "تفخر سلطة دبي للخدمات المالية بالاستمرار بلعب دور جوهري في بناء مركز للتمويل المستدام في دولة الامارات العربية المتحدة. ومع اقترابنا من نهاية "عام الاستدامة" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ومع ترؤس الدولة مؤتمر الأطراف، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتشجيع الشركات على التحول نحو اصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة بيئيا ومناخيا."

وأضاف: "نحن على ثقة بأنه مع اجراءاتنا الرقابية المبسطة، سيعمل الاعفاء من الرسم على تحفيز وتسريع إدراجات السندات والصكوك المستدامة من مركز دبي المالي العالمي".

ينطبق هذا الاعفاء على كافة المصدرين الجدد والجهات التي سبق لها الاصدار الذين يقدمون الطلب المناسب لسلطة دبي للخدمات المالية. يسري الاعفاء فورا ويغطي الطلبات التي يتم استلامها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

لمزيد من المعلومات حول الأسلوب المبسط الذي تنتهجه سلطة دبي للخدمات المالية لأسواق الديون المالية، انقر هنا.

لمزيد من المعلومات حول اسلوب سلطة دبي للخدمات المالية في التمويل المستدام، يرجى التواصل مع إدارة الأسواق لدى السلطة على البريد الالكتروني markets@dfsa.ae.

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