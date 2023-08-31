أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اتخذت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركة "كي بي إم جي لوار جلف ليمتد" (كي بي أم جي)، وهي شركة تدقيق مسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

فرضت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي على شركة "كي بي إم جي" وذلك نتيجة عدم فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها مما ادى الى عدم امتثالها لمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.

يتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي أن يتم توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مدراء التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي نيابة عن شركة التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

وجدت سلطة التسجيل أن شركة "كي بي إم جي" قد أخفقت في ضمان وجود الضوابط المطلوبة والتي تتطلب أن يقتصر حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.

قبل فرض الغرامة المالية، قامت سلطة التسجيل بالتواصل مع شركة "كي بي إم جي" على مدار عدة أشهر وتنبيهها إلى وجود مخالفات تتمثل في قيام مدراء تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي بالتوقيع على تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي. اضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة التسجيل تعليمات إلى شركة "كي بي إم جي" لتحسين الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها بهدف منع تكرار هذه المخالفات . رغم ذلك، وبعد أن أكدت شركة "كي بي إم جي" لسلطة التسجيل أنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة لديها ، تكرر حصول المخالفات المتمثلة بتوقيع مدراء تدقيق غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي على تقارير التدقيق الصادرة عن شركة "كي بي إم جي".

يعد تعزيز المعايير عالية الجودة للتدقيق هدفًا تنظيميًا رئيسيًا لسلطة التسجيل ، ولذلك يتوجب من المدققين المسجلين في سوق أبوظبي العالمي اتباع أحكام إدارية واضحة وأنظمة وضوابط فعالة وفق أفضل متطلبات الحوكمة التي تضمن امتثالهم التام لقواعد وأنظمة سلطة التسجيل .

علّقت إدارة الرقابة و التنفيذ في سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مدراء التدقيق المسجلين في السوق

التزاماتهم. ويتوجب على شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي والتي تتماشى مع المعايير الدولية، والتي تسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك يتوجب من المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة للتحذيرات الصادرة عن سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة تنفيذها وضمان فعاليتها."

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

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كاجا محيسن

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