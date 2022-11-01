مع تزايد ولاء العملاء ، استعدت سلسلة متاجر التجزئة الرائدة للعديد من الافتتاحات في الشهور القليلة القادمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلسلة جرانديوس سوبر ماركت عن خطة توسع ضخمة في السوق الإماراتي تتضمن افتتاح ١٢ متجراً جديداً في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث تصل محفظتها إلى ٣٠ متجراً بحلول نهاية العام، لتكون سلسلة المتاجر من بين الأسرع نمواً في دولة الإمارات. وبالتزامن مع العيد السنوي الخامس لإطلاق السلسلة في الإمارات، وبعد الإقبال الكبير على متاجر السلسلة في المنطقة، تعتزم جرانديوس افتتاح ١٥-٢٠ متجراً إضافياً جديداً في عام ٢٠٢٣.

ومن جانبه، قال جيمس سكوت، الرئيس التنفيذي لجرانديوس سوبر ماركت: "نسعى في جرانديوس إلى تقديم تجربة تسوق حيوية ومتكاملة للعائلات والمجتمع المحلي المتنوع. ونعتقد أنه الوقت المثالي للقيام بمثل هذه الخطوة والاستفادة من فترة الانتعاش بعد أزمة فيروس كورونا لتلبية متطلبات السوق وسلوكيات المستهلك المتغيرة. ونحرص على نشر مفاهيم الاستدامة والقيم الإيجابية بين أفراد العائلة وفئات المجتمع. وكلنا ثقة أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز مكانة السلسلة كخيار مفضل للعائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوريش فايدهياناثان الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان عبود: "يلعب قطاع التجزئة دور المحرك الرئيسي لاستثماراتنا في مجال المأكولات والمشروبات بما في ذلك خدمات تقديم الطعام وطلبات التوصيل والتوزيع والمنصات الرقمية، إلى جانب شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، ومركز أبوظبي للأغذية - كيزاد. وتلتزم المجموعة بالمشاركة في دعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم مستويات عالية من خدمة العملاء. وتوفر سلسلة جرانديوس سوبر ماركت عروضاً قيمة للعملاء الباحثين عن أفضل المنتجات الصحية والطازجة، وسط أجواء اجتماعية وعائلية مميزة. ونبذل قصارى جهدنا لتوفير متاجر السلسلة في جميع المناطق الرئيسية في دولة الإمارات".

وتلتزم المتاجر الجديدة بالإجراءات الصديقة للبيئة ومبادرات الاستدامة التي أطلقتها السلسلة في فروعها في جميع المناطق. كما تقدم المتاجر الجديدة خدمات البيع عبر الإنترنت للعملاء، وتعتمد في توصيل الطلبات على أسطولٍ كهربائي بهدف توفير الطاقة. وحققت خدمة جرانديوس لتوصيل الطلبات إلى المنازل نمواً واسعاً بفضل التجربة المميزة التي تقدمها في تجربة التسوق عبر الإنترنت، وتوصيل الطلبات في موعدها المحدد.

التركيز على الاستدامة

تلتزم جرانديوس سوبر ماركت بالاستدامة في جوهر أعمالها. فإلى جانب دورها الريادي في استخدام الأكياس الورقية المجانية كبديل عن الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة بشكل كامل منذ عام 2017، تواصل سلسلة المتاجر إطلاق مبادرات جديدة وإضافتها إلى محفظتها الشاملة الخاصة بالاستدامة. وساعدت مبادرة التخلص من الأكياس البلاستيكية السلسلة على تخفيض استهلاكها بنحو ١٥ مليون كيس، وبالتالي إنقاذ ١٠٠ ألف حيوان بحري كل عام. وتستفيد سلسلة المتاجر من هذه المبادرات في الترويج للعادات الصديقة للبيئة وتشجيع العملاء على الاستهلاك بشكل مستدام.

واستثمرت جرانديوس كذلك في استخدام عربات تسوق مصنوعة من إعادة تدوير منتجات البلاستيك المرمية في المحيط، إضافة إلى اعتماد نظامٍ موفّر للطاقة في التبريد والتخزين البارد. كما أطلقت سلسلة المتاجر المستدامة في سبتمبر، أسطول توصيل جديد كلياً، يضم مزيجاً من الدراجات الكهربائية والدراجات الموفّرة للوقود مع انبعاثات محدودة، لتوسيع نطاق توصيل الطلبات.

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لمحة عن جرانديوس سوبر ماركت:

تحتضن سلسلة متاجر جرانديوس سوبر ماركت مختلف المنتجات الغذائية والبضائع، وتقدم تجربة تجزئة مميزة من خلال متاجر السوبر ماركت، والمتاجر المحلية ضمن مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتهدف السلسلة إلى الارتقاء بتجربة التسوق في المتجر أو عبر الإنترنت في قطاع متاجر السوبر ماركت. وتسعى إلى تشغيل 30 متجراً في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي، بحلول نهاية العام الحالي.

وتوفر سلسلة المتاجر مجموعة مميزة من تجارب تسوق الأطعمة والمشروبات، إلى جانب المستلزمات الأساسية وعالية الجودة. وتعتمد جرانديوس منهجية مسؤولة في قطاع التجزئة، مع التركيز على مفاهيم الصحة والحفاظ على البيئة، مما ساعدها على الفوز بلقب أفضل متجر لبيع المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة بالتجزئة في منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة 2020.

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