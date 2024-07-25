الرياض وأوستن، تكساس: أعلنت شركة سلام، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية خدمات مدارة مع شركة أوراكل؛ لدعم مبادرات تحولها الرقمي، وسيساهم هذا التعاون في تسريع تحقيق التميز التشغيلي وتحسين التجربة التي تقدمها سلام لعملائها، وستعزز هذه الجهود مساهمة الشركة في رؤية المملكة 2030، وهي مبادرة تتضمن جعل المملكة العربية السعودية أكثر اتصالاً ورقمنة.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، فإن أوراكل للاستشارات في مجال الاتصالات ستوفر الدعم والتوجيه الحاسم لعمليات تقنية المعلومات المدارة، وإدارة الأداء، وتحسين جودة الخدمة، من خلال نهج يركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستساعد أوراكل سلام على زيادة كفاءة العمليات، والتعرف بشكل استباقي على المشكلات المحتملة ومعالجتها، وتمكين تقديم خدمات سلسة للعملاء النهائيين.

وقال أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة سلام: "ستسهم تقنيات وخدمات أوراكل المُدارة في سرعة طرح خدماتنا للجيل الخامس للسوق، ونحن حريصون كشركة سعودية على المساهمة في ازدهار مستقبل المملكة الرقمي، ونمر حالياً في سلام بمرحلة هامة من التحول الرقمي، نسعى من خلالها للمساهمة في تقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة عبر تعزيز خدماتنا المُدارة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الاستراتيجية الأخرى، وسيمكننا ذلك من تلبية الاحتياجات الفريدة لقاعدتنا الواسعة والمتنامية من العملاء وجعل الشركة متوافقة مع احتياجات المستقبل بدءاً من اليوم".

ميزة متكاملة

قامت سلام مؤخراً بتنفيذ مكونات أوراكل للسحب وتوحيد العمليات، بالإضافة إلى إدارة علاقات العملاء الخاصة بأوراكل، لتحل محل أنظمتها السابقة بنظام متكامل، ويساعد هذا التكامل في تجنب عملية الإعدادات التي يصاحبها عادة تكاليف عالية وتستغرق وقتاً طويلاً.

وأصبحت سلام مع أوراكل قادرة على إطلاق وتنظيم وتحقيق إيرادات من عروض جديدة حسب متطلبات السوق، وستستفيد المراحل المستقبلية من حلول أوراكل الأخرى لتسريع تقديم الخدمات الرقمية الجديدة، مثل البث المدعوم بالجيل الخامس، والألعاب بالواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء.

وقال أجاي جويال، نائب الرئيس للمجموعة في أوراكل للاتصالات: "سيساعد تعاوننا الوثيق مع سلام في تنويع مصادر الإيرادات للشركة وتعزيز سمعتها كمبتكر في الشرق الأوسط".

وأضاف: "في المشهد السريع التغير للاتصالات، يكون النهج المتكامل للخدمات المدارة للأنظمة والعمليات والتكاملات حاسماً؛ لتقديم خدمات مربحة وتجربة عملاء متفوقة، ونحن ملتزمون بدعم أهداف تحول الأعمال لشركة سلام من خلال تقديم خدمة تشغيلية مثالية وخبرة في المنتج والشبكة".

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