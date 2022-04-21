في إطار التزامها بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية التكافلية

أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة")، أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المطابقة للشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين لدعم هدفها المتمثل بتوفير مجموعة شاملة من خدمات التأمين الصحي عالية الجودة لحاملي الإقامة الذهبية في أبوظبي.تأسس مكتب أبوظبي للمقيمين، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لدعم مجتمع المقيمين المتنوع والمزدهر في الإمارة. =يعمل المكتب على تسهيل شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع الغني بثقافاته. كما يوفّر المكتب الدعم للمقيمين من خلال المساهمة الفاعلة في وضع سياسات من شأنها تحسين نمط حياة المقيمين في أبوظبي في الحاضر والمستقبل. وتأتي هذه الشراكة ضمن إطار التزام مجلس إدارة شركة "سلامة" بدعم استراتيجيات وأهداف حكومة أبوظبي الرامية لتوفير خدمات رعاية صحية عالمية المستوى لجميع سكان الإمارة.

ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة. وبصفتها شركة التأمين التكافلي الأكبر في دولة الإمارات، تقدم "سلامة" مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي.وبهذا الصدد، قال حارب المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للمقيمين: "يسرنا التعاون مع الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" لتوفير مجموعة من خدمات التأمين الصحي عالية الجودة لحاملي الإقامة الذهبية في الإمارة، وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع جهودنا المتواصلة في تحسين نمط حياة جميع المقيمين في أبوظبي ومساعدتهم على الاستقرار والعيش بما يتناسب مع مستويات المعيشة والرفاهية التي تتميز بها أبوظبي".وأضاف المهيري: "نلتزم في مكتب أبوظبي للمقيمين بتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية التي تعنى بتقديم برامج وخدمات تسهم في ترسيخ المكانة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للدراسة والعيش والعمل والازدهار".

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "سلامة": "تفخر ’سلامة‘ بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتقديم حلول رعاية صحية تكافلية عالية الجودة لحاملي الإقامة الذهبية في أبوظبي. وتعكس هذه الشراكة الثقة الكبيرة بشركة "سلامة" ، ولا سيما أننا قمنا بأتمتة كافة خدمات التكافل الصحي المعززة بالكامل، ونحن قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفنا بأتمتة جميع خدماتنا كلياً بحلول نهاية عام 2022، وذلك لضمان توافر خدماتنا في متناول جميع شرائح المجتمع

كما تعتبر "سلامة" أكبر شركة تكافل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع نسبة كفاية رأس المال من المستوى "AAA" وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز. وتؤكد الشركة التزامها المستمر بخدمة الشركاء والعملاء مع تعزيز عوائد المساهمين في عام 2021 وما بعده.

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