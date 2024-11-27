أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سلال"، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE). وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروعين مبتكرين في مدينة العين الصناعية، يركزان على الزراعة المستدامة وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي.

يتضمن المشروع الأول، والذي سيقام بالتعاون مع شركة إيريس العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المناخ والزراعة المستدامة، إقامة مزرعة داخلية تمتد على مساحة 50,000 متر مربع، أي ما يعادل 10 ملاعب كرة قدم. وتهدف زراعة التوت الفاخر الي توفير حلول لزراعة المنتجات عالية الجودة في المناخ الصحراوي لدولة لإمارات، مما يعكس التزام "سلال" بتعزيز الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أما المبادرة الثانية، فتركز على زراعة محاصيل عالية القيمة باستخدام تقنيات زراعية متطورة ضمن منظومة بيئية يتم التحكم بها على مساحة 100,000 متر مربع. يعتمد هذا المشروع على أساليب متطورة لتقليل استهلاك الماء بشكل كبير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الإنتاج على مدار السنة، وهو ما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة الغذائية والحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، قال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال": "تؤكد هذه المبادرات الرائدة التزامنا بتعزيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال دمج التقنيات المتطورة مع الممارسات المستدامة، نهدف إلى تعزيز منظومة الإنتاج الغذائي المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز جهود الدولة على صعيد الاكتفاء الذاتي".

من جانبه، أشار عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، قائلاً: "يعكس هذا التعاون التزامنا بالابتكار وخلق منظومات أعمال متكاملة تدعم مثل هذه المشاريع الرائدة وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي. وسنعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا وأصحاب العلاقة على وضع معايير عالمية لرفد القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

بدورها، تسعى سلال من خلال إطلاق مبادرات تدمج التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الزراعة المبتكرة والاستدامة، إلى إعادة تشكيل المشهد الزراعي في دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستدامة والأمن الغذائي في المنطقة.

حول "سلال":

تأست "سلال" وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

نبذة عن مجموعة كيزاد:

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات