أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سلاش داتا"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحكومية وتطوير المنصات الرقمية الوطنية، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI) إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات، بهدف تبسيط رحلة تأمين المركبات من خلال اعتماد منصة "وثيق" المخصصة لإصدار وثائق التأمين والتحقق من البيانات.

وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بين الجانبين بجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وسلاسة من خلال الحد من التعقيدات في المراحل الرئيسية لتجربة العميل. ومع استمرار تطور توقعات العملاء، تركز شركات التأمين بشكل متزايد على تقديم خدمات يسهل فهمها والوصول إليها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال والموثوقية.

ومن خلال منصة "وثيق"، ستعمل "دبي الوطنية للتأمين" على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. وتُقدم "وثيق" بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تتيح التحقق الفوري وتبادل المعلومات بشكل آمن والامتثال للوائح التنظيمية عبر منظومة التنقل في دولة الإمارات.

كما تدعم المنصة برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في الدولة من خلال توفير خدمات رقمية بالكامل وأكثر تركيزاً على المستخدم، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين آليات تبادل المعلومات بين شركات التأمين والجهات الحكومية.

وحول هذه الاتفاقية، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة "سلاش داتا": "سيتحدد مستقبل قطاع التأمين بمدى قدرة شركات التأمين على جعل رحلة العميل أكثر سهولة وسلاسة. وتركز شراكتنا مع "دبي الوطنية للتأمين" على إزالة التعقيدات غير الضرورية من العمليات التأمينية الرئيسية من خلال بنية تحتية رقمية موثوقة، بما يسهم في توفير تجربة أكثر انسيابية وشفافية لشركات التأمين وحاملي الوثائق على حد سواء".

ومن جهته، قال شربل يزبك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "دبي الوطنية للتأمين": "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، نجحت "دبي الوطنية للتأمين" في بناء سمعتها على الثقة والتميز في تقديم الخدمات. ومع استمرار تطور احتياجات العملاء والسوق، نواصل التركيز على توفير تجارب أكثر بساطة وسرعة وسهولة في الوصول. وتمثل شراكتنا مع "وثيق" و"سلاش داتا" خطوة مهمة في هذه المسيرة".

وتعكس هذه الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع التأمين، حيث تسهم المنصات الرقمية في تبسيط تقديم الخدمات، والحد من الأعباء الإدارية، وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال منصة "وثيق"، تواصل "سلاش داتا" دعم تطوير خدمات التنقل والتأمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن "سلاش داتا" هي إحدى شركات "First.tech" وتشكل جزءًا من "جودان المالية"، منصة الخدمات المالية المتخصصة التابعة للشركة العالمية القابضة IHC.

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نبذة عن "سلاش داتا":

"سلاش داتا" هي شركة وطنية رائدة في مجال التقنية الحكومية في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم «سلاش داتا» الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز الربط والتكامل بين الأنظمة، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص "سلاش داتا" في بناء منظومات رقمية في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين. وتعدّ «سلاش داتا» شركة تابعة لـ "First.tech"، وتشكّل جزءاً من شركة جودان المالية القابضة، منصة الخدمات المالية المخصّصة للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (DNI)

تُعد شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (DNI) إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل منذ عام 1991 ولها فرع في أبوظبي. نحن شركة تأمين متعددة الخدمات تشمل منتجاتنا تأمين السيارات، والتأمين الطبي، والسفر، والمنزل، والتأمينات التجارية الأخرى مثل التأمين الطبي الجماعي، والتأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، وتأمين الممتلكات والمسؤولية. سيقدم فريق الخبراء لدينا من المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل وثائق التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بنظرائهم في القطاع. ستعزز خدماتنا للمطالبات الخالية من المتاعب علاقتنا المتبادلة.

تضع "دبي الوطنية للتأمين" تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي وخلق القيمة على قائمة أولوياتنا من خلال نهج تصميم حلول مصممة خصيصاً بناءً على فهم شامل للعملاء واحتياجات الحماية.

انخرطت "دبي الوطنية للتأمين" في توسيع منصات التوزيع الخاصة بها ودخلت في شراكات استراتيجية لنمو الاكتتاب.

الموقع الإلكتروني: www.dni.ae