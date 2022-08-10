القاهرة : وقعت شركة سكوب العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية ، عقد إدارة مشروع تطوير كورنيش المقطم مع شركة " هيل انترناشونال "



و أعرب المهندس علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب العقارية عن سروره ببدء التعاقدات في مشروع تطوير كورنيش المقطم ، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية من أهمها شركة هيل انترناشونال مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لإستراتيجية الشركة في تبادل وتوطين المعرفة على مستويات عالية مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية التي تمثل قيمة مضافة للمشروع.



و أضاف " خضر " أن مشروع تطوير كورنيش المقطم مميز من حيث الموقع والاطلالة والاستراتيجية وذلك بما يتوافق مع الرؤية التقدمية للجمهورية الجديدة ، وهو مشروع متكامل يمثل ارتقاء نوعيا في جودة الحياة لمنطقة المقطم ، حيث يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر مربع في موقع متميز و يعتبر النقطة الأقرب للمراكز الحيوية في القاهرة وله اطلالة فريدة على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات ، و تبلغ تكلفة المشروع حوالي 32 مليار جنيه ، ومن المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى نحو ٦١ مليار جنيه .



وفي هذا الصدد؛ قال المهندس وليد عبد الفتاح، نائب أول رئيس شركة هيل انترناشيونال لإدارة المشروعات والمدير التنفيذي لأفريقيا، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الشركة التوسعية في السوق المصرية، مضيفًا أن الشركة لها تاريخ كبير في عملية إدارة المشروعات يمتد لأكثر من 10 آلاف مشروع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد عودة المشاريع والبرامج السياحية للزخم المفقود منذ فترة انتشار جائحة كورونا، وهو ما يظهر جليًا بمشروع تطوير كورنيش المقطم، مؤكدًا أن مصر ستظل رائدة في جذب السياح إلى معالمها ومناظرها الطبيعية، وحضارتها العريقة.



وأضاف عبد الفتاح أن هذا المشروع تاريخي بالنسبة لمنطقة المقطم، ويمثل تناغم بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يشجع الاستثمار طويل الأجل الذي من شأنه تغيير المنطقة لعقود قادمة.



ويذكر أن المشروع متعدد الاستخدامات يشمل مكونين رئيسيين الأول كورنيش المقطم والمصاطب كمنطقة ترفيهية تجارية فندقية بمساحة 1.3 مليون متر مسطح ، والمكون الثاني بمساحة 750 ألف متر مسطح بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، يحتوى على أنشطة تعليمية ورياضية وترفيهية بمستويات عالمية ترتقي لطموح ساكنيها، وسبق أن تم توقيع عقد شراكة بين سكوب العقارية و شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات القابضة للتشييد و التعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

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