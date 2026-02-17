دبي، سكاي لينكس كابيتال، شركة وساطة دولية متعددة الأصول المالية رائدة في ربط المستثمرين بالأسواق المالية العالمية، تعلن عن بدء التشغيل الكامل لمكتب تداول الأسهم المُخصّص الجديد، والذي أصبح متاحًا لاستقبال أوامر العملاء بأثر فوري. وقد تم إنشاء المكتب استنادًا إلى آليات واضحة لمعالجة الأوامر، مدعومة من أنظمة تحكم داخلية مُصمَّمة لضمان جودة التنفيذ، مع الالتزام بأعلى مستويات الخصوصية المرتبطة بأوامر العملاء ونشاط السوق.

ويستهدف مكتب تداول الأسهم المُخصّص المستثمرين المحترفين وذوي الخبرة، الذين يتطلعون إلى تنفيذ احترافي يتسم بالسرية لكل من الأسهم النقدية وعقود فروقات الأسهم، وذلك بحسب توفر الأدوات المالية والقواعد التنظيمية المعتمدة.

من جانبه صرح دانيال تقي الدين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، بقوله: "ندرك في سكاي لينكس كابيتال أن المتداولين بأحجام تداول كبيرة يضعون دقة التنفيذ وجودته ضمن أولوياتهم الأساسية". وتابع بقوله "تم تصميم مكتب التداول المُخصّص لتوفير معالجة شخصية للأوامر، بدعم من مختصين ذوي خبرة في التنفيذ، إلى جانب تقديم الدعم عبر مختلف مراحل رحلة التداول".

بفضل البنية التكنولوجية المؤسسية المعتمدة، يدعم مكتب تداول الأسهم مجموعة متقدمة من أنواع الأوامر، تشمل تعليمات الفتح والإغلاق وفق نقاط مرجعية سوقية، وإمكانية الوصول إلى مصادر السيولة غير الظاهرة للحد من الأثر السعري، إضافةً إلى استراتيجيات مشاركة تستهدف نسبة محددة من حجم التداول، وتنفيذ الصفقات خارج جلسات السوق الرسمية. كما يتيح المكتب آلية البحث النشط عن السيولة ضمن معايير مُحدَّدة، إلى جانب تقنية التوجيه الذكي للأوامر (Smart Order Routing – SOR) واستراتيجيات التنفيذ المرجَّحة بالوقت والحجم. وتُسهم هذه الأدوات في تعزيز كفاءة التنفيذ وتقليل مخاطر الإشارة مع الحفاظ على التوافق مع حركة السوق.

يعمل مكتب التداول خلال الفترة من 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET)، وهو متاح ضمن النطاقات التنظيمية المسموح بها.

وفي تصريح له حول تلك الخطوة الاستراتيجية، أشار أبولو إيرونغبام، رئيس قسم التسويق لدى سكاي لينكس كابيتال، بقوله: "يتطلع المستثمرون المتقدمون إلى معايير تنفيذ ترتقي إلى الطابع المؤسسي". وأضاف: "إطلاق مكتب تداول الأسهم المُخصّص يوفّر لهم مستوى الوصول الشخصي الذي يقدّرونه، ومع اعتماد نموذج تشغيلي منظم وخط اتصال مباشر، يحصل العملاء على دعم متخصص وتنفيذ يتوافق مع أعلى المعايير".

وتماشيًا مع التموضع الاستراتيجي لـ سكاي لينكس كابيتال كشركة وساطة قائمة على التقنيات المالية، يأتي مكتب تداول الأسهم المُخصّص منسجمًا مع توجهها نحو الخدمات المعزَّزة بالتكنولوجيا. بما يرسّخ جودة التنفيذ ومعايير التحكم في معالجة الأوامر للمستثمرين ذوي الخبرة، لا سيما في الحالات التي تُعطى فيها الأولوية للسرية ودقة التنفيذ ووضوح الأطر الإجرائية. وسوف توفّر الشركة مزايا الوصول من خلال إجراءات تسجيل مُدارة بواسطة مديري علاقات، مدعومة بخدمة مباشرة من فريق المكتب ضمن ساعات العمل المحددة، رهناً باستيفاء شروط الأهلية والمتطلبات التنظيمية.

حول سكاي لينكس كابيتال

سكاي لينكس كابيتال؛ شركة وساطة دولية تأسست بهدف ربط المستثمرين بالأسواق المالية دائمة التطور. وبصفتها وسيطًا متعدد الأصول المالية، تتيح الشركة فرص الوصول إلى نطاق متنوع من الأدوات المالية، مدعومًا ببنية تحتية قوية للتداول. سواء كنت في بداية رحلتك إلى عالم الاستثمار أو تتمتع بخبرة طويلة في التداول، تُعد سكاي لينكس كابيتال شريكًا موثوقًا، مع ما توفره من أدوات متقدمة وخبرات متخصصة ودعم مستمر.

