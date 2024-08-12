دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة زيورخ العالمية للحياة، وهي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين مبادرة "الأريكة الزرقاء" الفريدة من نوعها والتي أظهرت أن غالبية سكان الإمارات يطمحون لتحقيق أحلام الآخرين قبل تحقيق أحلامهم الشخصية. وقد شكلت المبادرة فرصة لإجراء نقاشات عميقة حول تطلعات الأفراد في دولة الإمارات.

كما تمكنت المبادرة من توفير مساحة آمنة للأفراد لمشاركة آمالهم وتطلعاتهم، مما ساهم في تعزيز روح المجتمع ودعم الحوارات البناءة.

تتمحور فكرة المبادرة حول أريكة زرقاء تجوب مختلف مناطق الدولة، حيث يتسنى للناس مشاركة أحلامهم وطموحاتهم. هذه الفكرة البسيطة والعميقة قد أصبحت محور اهتمام واسع، إذ تلامس جانباً غالباً ما يتم تجاهله في حياتنا - وهو ما نحلم بتحقيقه لأجلنا ولأجل لأحبائنا.

وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت سانايا زبيري، رئيس قسم التسويق الرقمي في زيورخ: "إنه لمن الرائع الاستماع إلى قصص المشاركين في مبادرة الأريكة الزرقاء. إن روح العطاء التي يتسم بها المجتمع تجاه أحبائهم أمر ملهم. تسعى هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية الحماية المالية لتحقيق الأهداف والتطلعات".

وقد ساهم الإعلاميان المعروفان خالد العامري وبريتي مالك في جذب شرائح مختلفة من المجتمع ودعوتهم لمشاركة أحلامهم. ومن بين القصص التي تم مشاركتها، حلم طفل بعمر 11 عاماً بأن يصبح عالماً لاكتشاف علاج لأخته المصابة بالسرطان، ورغبة زوج في افتتاح مخبز لزوجته لتحقيق شغفها، وحلم عامل توصيل ببناء منزل لوالدته.

كما قالت فيرجينيا، إحدى المشاركات في المبادرة: "لقد ساعدتني الأريكة الزرقاء على إعادة اكتشاف أحلامي والتخطيط لتحقيقها. هذه مبادرة رائعة أتمنى أن تشجع المزيد من الناس على السعي لتحقيق طموحاتهم".

منذ انطلاقها، استقبلت الأريكة الزرقاء أكثر من 190 مشاركاً، وقد حصدت مقاطع الفيديو الخاصة بالمبادرة أكثر من مليوني مشاهدة. كما ساهمت هذه المبادرة في رفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط المالي، حيث شهد موقع زيورخ الإلكتروني في الشرق الأوسط زيادة في عدد الزوار بنسبة 100% خلال الشهر الماضي.

ستواصل الأريكة الزرقاء جولتها في مختلف مناطق الدولة، حيث ستستضيف شخصيات بارزة للمشاركة في الحوارات. تتماشى هذه المبادرة مع تقرير " مطالبات التغطية التأمينية على الحياة" الذي أصدرته زيورخ مؤخراً.

تسعى مبادرات مثل "الأريكة الزرقاء" إلى تعزيز الثقافة المالية وتشجيع الحوار حول التطلعات الشخصية، مما يساعد الأفراد على إدراك أهمية التخطيط المالي واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافهم المالية.

نبذة عن مجموعة زيورخ للتأمين:

مجموعة زيورخ للتأمين (زيورخ) هي شركة تأمين رائدة تقدم خدمات متعددة للأفراد والشركات في أكثر من 200 دولة منطقة. تأسست زيورخ قبل 150 عاماً، وتعمل على إحداث تحول في قطاع التأمين. بالإضافة إلى توفير الحماية التأمينية، تقدم زيورخ بشكل متزايد خدمات الوقاية مثل تلك التي تعزز الرفاهية وتعزز القدرة على التكيف مع المناخ.

تعكس زيورخ هدفها المتمثل في "خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع"، وتطمح إلى أن تكون واحدة من أكثر الشركات مسؤولية وتأثيراً في العالم. وتستهدف الشركة صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 ولديها أعلى تصنيف محتمل للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. في عام 2020، أطلقت زيورخ مشروع غابة زيورخ لدعم إعادة التحريج واستعادة التنوع البيولوجي في البرازيل.

يعمل لدى المجموعة حوالي 60,000 موظف وتتخذ من مدينة زيورخ في سويسرا مقراً رئيسياً لها. مجموعة زيورخ للتأمين المحدودة (ZURN)، مدرجة في بورصة الأوراق المالية السويسرية وحاصلة برنامج المستوى الأول لإيصال الإيداع الأمريكي (ZURVY)، والذي يتم تداوله خارج البورصة في مجموعة أو تي سي ماركتس.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.zurich.com.

نبذة عن زيورخ العالمية للحياة

زيورخ العالمية للحياة هي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين وتم تأسيسها في جزيرة مان، وهي مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان ولها فروع مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وهي مسجلة (رقم التسجيل 63) بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لعام 2007، وتدير أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذا القانون.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول زيورخ العالمية للحياة على www.zurich.ae.

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