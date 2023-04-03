شركة مشاريع تكنولوجية جذبتها روابط دبي العالمية

تعتزم استثمار 100 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة على مدار ثلاث إلى خمس سنوات قادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة المشاريع التكنولوجية "سكالو التكنولوجية" اليوم عن تأسيس مقرها الرئيسي في دبي، في خطوة استراتيجية لتحديد وتوجيه الشركات الناشئة التي لديها الامكانيات على دخول الأسواق العالمية.

وتعتزم شركة سكالو التكنولوجية استثمار 100 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة الواعدة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وتعتبر دبي المركز الدولي المثالي لتوجيه خططها في قطاعي التكنولوجيا والألعاب.

وتأسست شركة سكالو التكنولوجية في سنغافورة في عام 2020، واختارت دبي مركزاً لعملياتها بناءً على ضوء مستوى الإمارة المرتفع للأنشطة التجارية والاقتصاد المتنامي والمبادرات الحكومية القوية لجذب رواد الأعمال والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال عبد المالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية: "تقع دبي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد نمواً نشطاً وتوفر لنا العديد من الفرص الاستثمارية الرائعة".

وأضاف: "نحن نريد بشكل خاص الاستفادة من فرص التواصل مع الشركات الناشئة العالمية، ومقابلة المؤسسين المتمركزين في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر دبي المكان الذي نحتاج فيه للتواصل مع شركائنا المحتملين كمجموعة تكنولوجية عالمية تركز على القطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الرقمي ".

ويعتبر عبد مالك ميراخميدوف رائد أعمال ومستثمر في منتجات متقدمة وخاصة بالصناعة عبر الحوسبة عالية الأداء وخدمات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

ومكث ميراخميدوف في دبي مع رشيد ماخات المؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية وبقية فريق الإدارة والعمليات في الشركة.

من جانبه قال رشيد ماخات: "تتمثل فكرتنا الأساسية في مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة الذين يمتلكون إمكانية توسيع نطاق أعمالهم لدخول الأسواق العالمية، بغض النظر عن لغة أو موقع عملائهم المحتملين".

وأضاف: "نحن مهتمون بشكل خاص بمنتجات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى الحوسبة السحابية وشركات الألعاب، ونبحث باستمرار عن الأفكار المبتكرة المتطورة التي يمكن أن تنمو في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، نستكشف دائماً فرصاً جديدة في قطاعات أخرى سريعة النمو. وتحظى الأسواق التي تعرض إمكانات نمو متعددة على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة باهتمامنا الخاص".

وتهدف شركة سكالو التكنولوجية إلى المساعدة في إطلاق تقنيات مبتكرة للجماهير، وتريد جعل الوصول إلى البرمجيات الأفضل في فئتها ومرافق الحوسبة عالية الأداء بأسعار معقولة أكثر من خلال الحوسبة السحابية.

وتشمل الاستثمارات حتى الآن موقع Megarender.com للعرض السحابي عبر الإنترنت، و Voctivوهي شركة تقنية عميقة تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء مراكز اتصال مستقلة بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتستخدم عملاء افتراضيين قادرين على متابعة المحادثات المعقدة وتقليد المشاعر البشرية.

وتمتلك شركة سكالو التكنولوجية مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحتملة قيد الإعداد هذا العام، بما في ذلك شركات تطوير ونشر الألعاب وتطبيقات فينتيك fintech والشركات الموجهة للأعمال B2B للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وبعد أن خصصت 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات الناشئة المحتملة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تقدر سكالو أن حوالي 50٪ من هذه الاستثمارات سيكون في قطاع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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