أبوظبي: أعلنت شركة "سكادن وآربس وسليت وميغر آند فلوم إل إل بي"، شركة الاستشارات القانونية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتولى إدارة المكتب الجديد المحامي المتخصص في المعاملات المالية للشركات مايكل هيلتون، الذي كان يشغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة المحاماة ماجيك سيركل.

وقال جيرمي لندن، الشريك التنفيذي في سكادن: "مكتبنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي هو ثمرة جهودنا في المنطقة، وسيعزز قدرتنا على تقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا على المستويين المحلي والدولي. تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا حول العالم، وتعكس مسيرة النمو الاستراتيجية الطموحة للشركة".

يمتلك السيد هيلتون خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة والعامة والمشاريع المشتركة حول العالم. وطوال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن في منطقة الشرق الأوسط، قدم الاستشارات القانونية للعملاء في مجموعة واسعة من القطاعات، شملت الأسهم الخاصة، والبنية التحتية، وقطاع الطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات المالية، والاتصالات والتكنولوجيا.

وأضاف لندن: "السيد هيلتون محامٍ متميز ويتمتع بخبرة واسعة في مجال المعاملات المالية للشركات، كما أنه يمتلك شبكة علاقات قوية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ما يجعله الشخص الأمثل لقيادة جهودنا نحو المزيد من النمو والتوسع في المنطقة".

من جانبه، قال مايكل هيلتون: "تتمتع شركة سكادن بمكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وتقدم خدمات قانونية متميزة. يُعد افتتاح مكتب للشركة في أبوظبي فرصة مثالية لتعزيز شبكة علاقاتها الحالية مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأتطلع للعمل إلى جانب زملائي وإدارة مكتب الشركة في أبوظبي والشرق الأوسط".

يحمل السيد هيلتون، الحاصل على تصنيف الفئة الأولى من مؤسسة Chambers and Partnersالمتخصصة في تصنيف شركات المحاماة والمحامين، شهادة ماجستير في الآداب من جامعة كامبريدج، ودبلوم في الممارسة القانونية من كلية الحقوق في نوتنغهام بالمملكة المتحدة.

ومن جانبه، قال لورينزو كورتي، الرئيس العالمي للمعاملات المالية في سكادن: "تمتلك سكادن سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال العمل مع الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات الحكومية في المنطقة، ويعتبر انضمام السيد هيلتون بخبرته الكبيرة ومعرفته الواسعة في المنطقة إضافة مهمة لتعزيز وتطوير هذه العلاقات".

وتسعى سكادن من خلال تأسيس مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات استشارية متميزة للشركات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات المتخصصة في الرعاية المالية والمستثمرين الآخرين في مجالات الاندماج والاستحواذ، والتمويل، والتقاضي والتحكيم، والدفاع والتحقيقات المتعلقة بالاختلاس المالي.

بدوره أكد آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، أن تأسيس مكتب لشركة سكادن في أبوظبي يرسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي للشركات الدولية، ويعزز دور سوق أبوظبي العالمي في ربط الشركات بفرص النمو الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وخارجه، وأضاف: "يسعدنا انضمام سكادن إلى منظومة سوق أبوظبي العالمي المتنامية التي تضم عدداً من أبرز الرواد العالميين في مجال التمويل والقانون. ومع المكانة العالمية البارزة لشركة سكادن، نحن على ثقة بأن وجود الشركة سيسهم في تعزيز الخدمات القانونية والاستشارية التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي للعملاء المحليين والدوليين".

-انتهى-

#بياناتشركات