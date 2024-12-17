دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت سفن إكس (7X)، الشركة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكر تفاهم مع شركة "إس سي فينتشرز" (SC Ventures)، ذراع «ستاندرد تشارترد» للابتكار والمشاريع والاستثمار في التقنيات المالية، خلال أسبوع أبوظبي المالي، وذلك بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استكشاف فرص التعاون المشترك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع واستكشاف فرص النمو، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مبتكرة تُركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستفادة من نقاط القوة المتكاملة بينهما، وذلك لتمكينها من التغلب على التحديات الرئيسية التي تواجهها مثل تسهيل الحصول على التمويل وتجاوز حواجز دخول الأسواق وتحسين الكفاءة التشغيلية بالاعتماد على تحليل بيانات السوق وتشجيع التعاون والشراكات. كما يهدف التعاون إلى تطوير واختبار نموذج أولي قابل للتطبيق (MVP) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني حلول تكنولوجية مرنة تعزز نموها المستدام وقدرتها على التكيّف مع تغيرات السوق، معتمدين على نماذج أعمال مبتكرة وأطر التحقق من الفعالية ونهج استراتيجي مدروس لدخول السوق.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "تأتي شراكتنا مع "إس سي فينتشرز" في إطار ثقتنا بأهمية التعاون وقدرته على تحقيق التحولات الجذرية، مؤكدين التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع في سفن إكس (7X) إلى تعاون مثمر مدفوع بخبراتنا في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، والاستراتيجيات المبتكرة التي تقدمها "إس سي فينتشرز" في مختلف القطاعات، مما سيفتح آفاقاً جديدة ويعزز من كفاءة الحلول المقدمة وبالتالي إعادة تعريف مستقبل ريادة الأعمال في واحدة من أكثر المناطق حيويةً على مستوى العالم."

من جانبه، صرّح أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة "إس سي فينتشيرز": "ندرك في "إس سي فينتشرز" اتّساع الآفاق الذي تتيحه المنطقة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعليه، نؤكد حرصنا على الاستثمار في دعم نمو هذا القطاع، وستساعدنا الشراكة مع سفن إكس (7X) في تحفيز الإمكانات لتلك الشركات للازدهار في المنطقة وخارجها. ونخطط لإطلاق منصتنا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الثاني من عام 2025، والتي ستساهم في تسهيل التجارة عبر الحدود وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام والمجدي من الناحية المالية."

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الطرفان تعزيز التحالفات الاستراتيجية، مستفيدين من تنوّع محفظتيهما، لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتمتع "إس سي فينتشرز" بسجل حافل في إعادة تشكيل القطاع المالي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق التوسع على مستوى العالم. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامّة نحو إعادة تعريف دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتعزيز مرونتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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