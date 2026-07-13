المنامة، البحرين – أعلنت شركة سفريات كانو، التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو وأكبر وكالة سفريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Yatra Online Limited (ياترا أونلاين المحدودة) (BSE: 543992, NSE: YATRA)، الشركة الهندية الرائدة في مجال إدارة سفر الشركات والمصروفات، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات سفر الشركات في المنطقة.

وتجمع هذه الخطوة بين الحضور الإقليمي الراسخ لسفريات كانو والامكانات التقنية المتقدمة التي طوّرتها ياترا في مجال إدارة السفر والمصروفات، فيما يمثل ذلك أول توسع دولي رئيسي للشركة الهندية، ويُرسي الأساس لنمو مستدام في سوق يشهد توسعاً متسارعاً في قطاع سفر الأعمال.

وتُشكّل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي لسفريات كانو، كما تدعم في الوقت ذاته خطط ياترا للتوسع عالمياً. فقد طوّرت ياترا منصتها على مدى أكثر من عشر سنوات لتلبية احتياجات أكثر من 1,300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة الحجم في مختلف أنحاء الهند. وبموجب هذه الشراكة، ستُتيح سفريات كانو لعملائها في الشرق الأوسط الاستفادة من هذه الإمكانات التي أثبتت كفائتها، في حين تدخل ياترا مرحلة جديدة من حضورها خارج السوق الهندية.

وبموجب الاتفاقية، ستعتمد سفريات كانو منصة ياترا المتكاملة لإدارة سفر الشركات والمصروفات، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة تشمل حجوزات السفر، وإدارة السياسات، وإدارة المصروفات، وأتمتة الإجراءات، والتحليلات المتقدمة للبيانات. كما ستتولى ياترا إنشاء المركز التشغيلي العالمي التابع لسفريات كانو، بما يوفر دعماً تشغيلياً متعدد اللغات على مدار الساعة، بالتنسيق مع فرق خدمة العملاء التابعة لسفريات كانو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ومن خلال دمج المنصة الرقمية مع المركز التشغيلي العالمي، تقدم الشركتان نموذجاً تشغيلياً متكاملاً وقابلاً للتوسع، يرتكز على أحدث التقنيات، ويُسهم في تعزيز تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم خطط النمو المستقبلية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال محمد عبدالإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوسف بن أحمد كانو:"بات عملاؤنا من الشركات يتطلعون إلى حلول تقنية تُسهّل إدارة السفر، وتسهم في تعزيز الالتزام بسياسات السفر، وتمنحهم رؤية أوضح للإنفاق، دون التأثير في جودة الخدمة التي تشتهر بها سفريات كانو. وتتيح لنا منصة ياترا، بما تتمتع به من قدرات تقنية وخبرة تشغيلية، تقديم حل متكامل يضيف قيمة لعملائنا من الشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز قدرتنا على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال، وتدعم خططنا للنمو على المدى الطويل."

وقال سيدهارتا غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة ياترا أونلاين:"تمثل شراكتنا مع سفريات كانو بداية فصل جديد في مسيرة نمو ياترا. فعلى مدى أكثر من عقد، نجحنا في بناء واحدة من أبرز منصات إدارة سفر الشركات والمصروفات في الهند، بما يلبي احتياجات المؤسسات الكبرى بكفاءة وعلى نطاق واسع. وبفضل الحضور الإقليمي القوي لسفريات كانو وعلاقاتها الراسخة مع عملائها، تتاح لنا فرصة إحداث نقلة نوعية في إدارة سفر الشركات في الشرق الأوسط. والأهم من ذلك، تؤكد هذه الشراكة أن التقنيات المطورة في الهند قادرة على تقديم قيمة حقيقية للعملاء في مختلف الأسواق العالمية، ونراها بداية لمرحلة جديدة من توسع ياترا على الصعيد الدولي."

نبذة عن سفريات كانو:

تأسست سفريات كانو في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وتعتبر واحدة من أكبر شركات إدارة السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أكثر من 500 مستشار ومتخصص في مجال السفر متعددي اللغات، لديها شبكة واسعة من المكاتب تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتخصص سفريات كانو في السفر لأغراض الشركات؛ على سبيل المثال الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والفعاليات؛ والسفر لأغراض الترفيه والإجازات، وتمثيل مؤسسات النقل الجوي والبحري.

تقدم سفريات كانو، المملوكة لشركة يوسف بن أحمد كانو، إحدى أكبر الشركات العائلية المستقلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خدمات موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة تلبي توقعات العملاء وتتجاوزها، وقد تم الاعتراف والإشادة بها باستمرار لحلولها المتميزة وتميزها في الخدمة، حيث فازت بالعديد من الجوائز الإقليمية المرموقة على مر السنين.

تدير الشركة اليوم شبكة تضم أكثر من 100 مكتب في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، مما يجعل سفريات كانو شريك سفرٍ دوليٍ حقيقيٍ يتمتع برؤية ثاقبة للأسواق العالمية والقدرة على تزويد العملاء بمستويات خدمة لا مثيل لها.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التفضل بزيارة: https://www.kanootravel.com/.

-انتهى-

#بياناتشركات