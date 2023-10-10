يأتي هذا التحالف الاستراتيجي ليؤكد قوة تواجد سفريات كانو في الأسواق العالمية

يمكن لسفريات كانو الآن الوصول إلى المجموعة الواسعة من الخدمات التي تقدمها شركة ترافيل ليدرز

المنامة، البحرين: أعلنت شركة سفريات كانو، أول شركة سفريات بدول الخليج العربي تصبح عضوًا في منظمة الآياتا والقوة الدافعة لصناعة السفر في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع ترافيل ليدرز، الشبكة الدولية التابعة لمجموعة إنترنوفا ترافيل، إحدى أكبر شركات السفر في العالم وواحدة من الشركات المرموقة في إدارة سفر الشركات في أمريكا الشمالية.

ويأتي هذا التحالف الاستراتيجي ليؤكد قوة تواجد سفريات كانو في الأسواق العالمية، وحرصها على الاستفادة من خبراتها الواسعة لمواصلة تقديم خدمات متميزة لعملائها، وتمهيد الطريق نحو التوسع في المستقبل ضمن الشبكة العالمية. وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة في حفل كبير أقيم في متحف المستقبل في دبي يوم 5 أكتوبر 2023.

إن الجمع بين النهج الخاص الذي تتبعه سفريات كانو في توفير خدمات مصممة حسب الاحتياجات الشخصية لعملائها، فضلا عن التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها شركة ترافيل ليدرز تبشر بتقديم تجربة لا تضاهى في إدارة السفر. وفي ظل تواجدها ضمن مجموعة إنترنوفا ترافيل، يمكن لسفريات كانو الآن الوصول إلى المجموعة الواسعة من الخدمات التي تقدمها شركة ترافيل ليدرز، بما في ذلك منصات الحجز الإلكتروني، والتسويق، والاستفادة من شبكة الشركة التسويقية في الوجهات العالمية، وبرامجها الحصرية للفنادق، بالإضافة إلى ذلك، فإن التطور التكنولوجي لشركة ترافيل ليدرز سوف يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لكل من العملاء المحليين والدوليين فيما يتعلق بتوفير الأدوات اللازمة لإدارة نظام الملفات التعريفية، وتفويض الرحلات، وتحليل البيانات، وتكنولوجيا الاجتماعات، وإعداد تقارير العملاء.

وبهذه المناسبة، قال السيد زعيم غاما، الرئيس التنفيذي لشركة سفريات كانو: "إننا سعداء بهذا التعاون مع ترافيل ليدرز، الاسم المرموق ضمن محفظة شركات مجموعة إنترنوفا ترافيل. هذه الشراكة تتيح لنا فرصة متميزة لتعزيز خدماتنا لمسافرينا في مجلس التعاون الخليجي. إن الثروة الهائلة من الأدوات والحلول المبتكرة وأفضل ممارسات الصناعة التي تجلبها شركة ترافيل ليدرز سوف تساعد على تمكين مستشارينا من توفير خدمات أكثر قيمة وأوسع نطاقًا لعملائنا."

وأضاف غاما قائلاً: "بينما تمثل هذه الشراكة لحظة فاصلة في مسيرة نمو شركتنا، إلا أن مبادئنا الأساسية تبقى ثابتة بدون تغيير. فسوف يواصل عملاؤنا الحصول على تجربة متميزة واهتمام شخصي فائق ونفس مستوى الخدمات التي يتطلعون إليها. ففي ظل استفادتنا من الأدوات الرقمية المتطورة بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يمكننا الارتقاء بخدماتنا في مجال خدمات الشركات، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والسفر الترفيهي، كما أننا متحمسون لما سيحمله لنا المستقبل في ظل التعاون مع ترافيل ليدرز إنترناشيونال."

من جانبه، قال السيد علي عبدالله كانو، رئيس وحدات الأعمال الاستراتيجية: "تمثل الشراكة مع ترافيل ليدرز إنترناشيونال إنجازًا جديدًا آخر لسفريات كانو. إنها تساهم في دعم جهودنا الدؤوبة نحو تعزيز الرقمنة في أعمالنا، وفتح أبواب جديدة، بما يتيح لنا توفير خدمات أفضل لقاعدة عملائنا."

وأردف كانو قائلا: "لقد حققت شركة سفريات كانو خطوة أخرى هامة نحو المضي قدمًا للأمام، بما يعكس التزامنا المتواصل بالارتقاء بتجربة عملائنا. وكانت الشركة قد أطلقت في أوائل هذه العام مفهوم " Kanoo Travel MORE" الذي ساهم في تقديم حلول أفضل لعملائنا. واليوم، وفي ظل هذا التحالف ، فإننا أصبحنا مؤهلين أكثر لتزويد عملائنا بمنصة سفر لا تضاهى."

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال جابي ريزي، رئيس قسم سفريات الشركات في مجموعة إنترنوفا ترافيل: "إننا متحمسون للغاية بهذه الشراكة الجديدة مع سفريات كانو، وما تقدمه لنا من فرصة سانحة لتوسيع نطاق خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن شركتنا توفر مجموعة شاملة من البرامج والأدوات، فضلا عن ما تتميز به من التفكير المبتكر، وتطبيق أفضل ممارسات الصناعة، وهذا ما سيتيح لمستشاري السفر في شركة سفريات كانو تزويد عملائهم بخدمات إضافية وتسهيل التواصل مع الشركاء الدوليين."

نجحت شركة سفريات كانو على مدى أكثر من 80 عامًا في تأكيد التزامها بتحقيق التميز، وتوفير تجربة سفر فريدة من نوعها لعملائها. وتأتي هذه الشراكة مع ترافيل ليدرز إنترناشيونال لتبرهن على حرص الشركة على تطبيق منهج الفكر المستقبلي وبذل الجهود المستمرة للارتقاء بمعايير إدارة السفر. ومن خلال التعاون مع رواد الصناعة والاستفادة من أدوات السفر المتطورة، فإن سفريات كانو تواصل تعزيز مكانتها الرائدة كقوة دافعة تركز على خدمة عملائها في قطاع السفر في دول مجلس التعاون الخليجي.

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نبذة عن سفريات كانو

تأسست سفريات كانو في أواخر الثلاثينيات وتعتبر واحدة من أكبر شركات السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم الشركة أكثر من 500 متخصص واستشاري للسفريات، يملكون الخبرة والمعرفة ويتحدثون عدة لغات، كما تدير شبكة واسعة تمتد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتخصص في السفر للشركات، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات، والسفر لأغراض الترفيه والإجازات، وتمثيل مؤسسات النقل الجوي والبحري.

شركة سفريات كانو تابعة لواحدة من أكبر الشركات العائلية في منطقة الخليج وهي شركة يوسف بن أحمد كانو، وتوفر سفريات كانو خدمات موثوقة ومناسبة التكاليف تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز تطلعاتهم، وقد اكتسبت سمعة مرموقة بسبب ما توفره من حلول ممتازة وخدمات متميزة، وفازت بالعديد من الجوائز الإقليمية في المجال على مر السنين.

واليوم تدير الشركة شبكة واسعة تضم أكثر من 100 مكتب في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر، لتكون بذلك سفريات كانو شريك السفر الدولي التي يعتمد عليه والذي يملك رؤية مستنيرة للأسواق العالمية وقدرة على تزويد العملاء بمستويات لا تضاهى من الخدمات.

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نبذة عن ترافيل ليدرز إنترناشيونال

تعد ترافيل ليدرز إنترناشيونال شبكة مرموقة تضم شركات رائدة لإدارة السفر وتعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم. وتتركز جهود شركائنا على توفير خدمات تراعي الاعتبارات الثقافية في كل وجهة مع الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمفاهيم المبتكرة لتوفير خدمات عالمية. وعلى خلاف المكاتب التقليدية الثابتة، فإن شبكتنا الديناميكية واسعة الانتشار تتيح لنا إعداد حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الخاصة للشركات فيما يتعلق بإدارة السفريات والاستشارات وإدارة الاجتماعات في جميع أنحاء العالم. تعد ترافيل ليدرز إنترناشيونال جزءًا من وحدة سفر الشركات في مجموعة إنترنوفا ترافيل.

نبذة عن مجموعة إنترنوفا ترافيل

تعتبر إنترنوفا ترافيل واحدة من أكبر شركات السفر في العالم، وتضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي توفر خبرات سفر شخصية متميزة لسفريات الشركات والترفيه. وتدير إنترنوفا شركات لسفريات الترفيه والأعمال والامتياز عبر محفظة واسعة من وحدات العمل. وتمثل إنترنوفا أكثر من 100,000 استشاري سفر في أكثر من 6,000 شركة وموقع تابع في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة مع تواجد راسخ في ما يزيد عن 80 دولة.