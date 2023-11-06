-وفد إماراتي رفيع المستوى يوقع عقد شراء قطعة أرض لصالح بناء مقر جديد لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

-خالد عباس يؤكد "تواجد دولة الإمارات العربية المتحدة بالحي الدبلوماسي إثراء للحي"



القاهرة: استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة سعادة عبد الله محمد البلوكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بديوان عام وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية وممثلين عن وزارة الخارجية بدولة الإمارات، حيث جرى توقيع عقد بيع قطعة أرض بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح دولة الإمارات بغرض إنشاء مقر جديد للسفارة وملحقياتها بالحي الدبلوماسي. قام بالتوقيع عن الشركة المهندس خالد عباس وعن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله محمد البلوكي.

هذا وقد أعرب المهندس خالد عباس عن سعادته بتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالحي الدبلوماسي حيث يعد إضافة هامة للحي وان ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المثمر في كافة المجالات.

ومن جانبه، أكد سعادة عبد الله محمد البلوكي، أن توقيع عقد بيع قطعة الارض بالحي الدبلوماسي يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول الحاصلة على قطع أراضي بالحي الدبلوماسي.

كما أشاد سعادته بالتخطيط الفريد للحي وما يوفره من مزايا للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى المزايا العديدة للتواجد داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أضخم المشروعات في المنطقة.

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