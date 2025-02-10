الجيزة، مصر – أعلنت اليوم سرفييه مصر، الشركة الرائدة في صناعة الأدوية والتابعة لمجموعة سرفييه العالمية، عن افتتاح خط إنتاج إضافي مطوّر وإطلاق برنامج ريادي لعلاج سرطان الأطفال وذلك احتفالًا بمرور 70 عام على تأسيس مجموعة سرفييه العالمية، ومرور 50 عام على تواجدها في مصر.

وقد حضر الاحتفالية نخبة من كبار الشخصيات، ومن بينهم، دكتور/علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و دكتور/ هشام ستّيت، رئيس هيئة الشراء الموحد المصرية. وخلال الاحتفالية، أكد السادة الحضور على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية مصر 2030، ولا سيما في مجالات الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وحلول الرعاية الصحية المبتكرة.

جدير بالذكر أن شركة سرفييه مصرهي شريك استراتيجي في مسيرة الرعاية الصحية بالبلاد على مدار أكثر من 5 عقود، حيث تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 عبر دعم جهود التنمية المستدامة ومواصلة الابتكار ودعم المرضى للحصول على العلاجات الأساسية. وحاليًا، تقوم سرفييه مصر بإنتاج 25 مليون عبوة دواء سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة موقعين للتصنيع الدوائي في السادس من أكتوبر ضمن ثمانية مواقع للتصنيع الدوائي تابعة لمجموعة سرفييه حول العالم، حيث تم تأسيسهما في مصر عام 1994 بطاقة إنتاجية تبلغ 5 مليون وحدة سنويًا. واليوم تحتفل الشركة بمرور 30 ​​عامًا على تواجدها بمصر وخدمة المرضى بأعلى معايير الجودة والسلامة. علاوة على ذلك، زاد حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 25 مليون وحدة، يتم تخصيص 90% منها للسوق المحلية و10% يتم تصديرها إلى 9 دول في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

إجمالاً، استثمرت شركة سرفييه أكثر من 1.6 مليار جنيه مصري في عملياتها وقدرتها الإنتاجية في مصر، منها 370 مليون جنيه مصري يتم استثمارها في برنامج محدد، لتطوير 11 مشروع رئيسي يركز على بناء القدرات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتبني أفضل معايير الجودة والسلامة ودعم التحول الرقمي. وقد تم تنفيذ جزء كبير من خطط التطوير بنجاح، بما في ذلك تركيب ألواح للاستفادة من الطاقة الشمسية ونظام جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير خط تعبئة وتغليف فائق السرعة.

وتزامنًا مع إتمام برنامج التطوير، فمن المتوقع تحقيق المزيد من الإنجازات، والتي من بينها إنتاج 50 مليون وحدة سنويًا بحلول عام 2030. وستسهم زيادة الطاقة الإنتاجية في ارتفاع حجم صادرات المجموعة داخل وخارج المنطقة، مع مواصلة تلبية احتياجات المرضى بقطاع الرعاية الصحية في مصر. وتعكس تلك الخطوات تطلع الشركة إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع الأدوية فائقة الجودة، وزيادة معدلات التصدير.

وفي هذا السياق، أشاد سامي سنقرط، المدير العام لشركة سرفييه مصر، بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الشركة الراسخ برؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الهدف الاستراتيجي للشركة والمتمثل في تعزيز حصول المرضى على أحدث العلاجات والمساهمة في دعم جهود الدولة للرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية وذلك عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي ومواصلة الابتكار. كما أكد سنقرط أن الشركة تركز على توفير أحدث العلاجات الصحية في مصر وعلى مستوى المنطقة لإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى على نطاق واسع.

وتنفرد شركة سرفييه مصر بتوفير مجموعة متنوعة من العلاجات تشمل 34 مستحضر دوائي لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى. كما تعد الشركة رائدة في مجال علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري وقصور القلب. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع سرفييه بمكانة بارزة في مجال علاج الأورام عبر توفير أحدث العلاجات المبتكرة للسرطان في السوق المصري، والتي تستهدف بشكل خاص الأنواع النادرة من السرطان.

وفي ضوء جهودها في مجال علاج الأورام، أعلنت أيضًا شركة سرفييه عن إطلاق مبادرة لعلاج سرطان الأطفال (ACT)، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، وهو برنامج ريادي مصمم لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية والعلاجات الملائمة. كما تركز مبادرة سرفييه لعلاج سرطان الأطفال على تمكين المتخصصين في هذا المجال بالمهارات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وفي سياق متصل، أضاف سنقرط أن الشركة تهدف إلى توفير حلول طبية مستدامة وبنية أساسية طويلة الأجل من خلال مبادرة علاج سرطان الأطفال لضمان حصول الأطفال في كل مكان على الرعاية والعلاجات التي يحتاجون إليها، وهي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة لعام 2030 بهدف إحداث مردود مجتمعي إيجابي وملموس.

عن شركة سرفييه مصر

سرفييه مصر، هي شركة رائدة في مجال الأدوية وتتمتع بمكانة بارزة في السوق المصري بفضل التزامها المتواصل بتحسين جودة حياة المرضى. وتقدم الشركة محفظة علاجات متنوعة تشمل 32 منتج من الأدوية ذات الجرعات الصلبة، بالإضافة إلى عقارات متخصصة لعلاج الأورام وذلك لتلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة للمرضى في مصر.

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