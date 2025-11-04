الإمارات العربية المتحدة، وقّعت "سرفيو"، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق بدولة الإمارات والتابعة لـ "الاتحاد العقارية"، شراكة استراتيجية مع شركة "بيور بلو ووتر"، الرائدة في تقنيات معالجة المياه ومياه الصرف المستدامة، بهدف توفير أنظمة متقدّمة لمعالجة المياه الموزعة وتقديم الخدمات اللازمة لصيانتها، ما يعزز ترشيد استهلاك المياه، وخفض التكاليف وخلق منظومة بيئية مستدامة، دعمًا لمسيرة الاستدامة التي تقودها دولة الإمارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الجمع بين الحضور الإقليمي الواسع لـ "سرفيو"، التابعة لـ "الاتحاد العقارية"، مع الخبرة التقنية والتقنيات المتقدمة التي تقدمها "بيور بلو ووتر"، لتوفير حلول متكاملة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مختلف القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية على مستوى الدولة.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية تطبيق نظام معالجة المياه الموزّعة من شركة "بيور بلو ووتر"، الذي يتميز بأدائه الفعال مقارنة بالشبكات المركزية التقليدية، حيث يوفّر سرعة في التنفيذ ويسهم في خفض تكاليف الإنشاء والصيانة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال الاستغناء عن أنابيب الضغط واسعة النطاق ومحطات المعالجة المعقدة. كما يتيح النظام إعادة استخدام المياه المعالَجة مباشرة في موقع المشروع لأغراض الريّ، ما يساعد على الحفاظ على موارد المياه العذبة وتحسين المساحات الخضراء، بما في ذلك ملاعب الغولف والحدائق السطحية والمناطق المجتمعية المظللة.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد المائية ودعم الابتكار في البنية التحتية وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، مؤكّدةً التزام "سرفيو" بتطبيق الحلول المستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، تماشيًا مع أهداف دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.

ومن خلال هذه الخطوة، تتطلّع "سرفيو"، التابعة لـ "الاتحاد العقارية"، وشركة "بيور بلو ووتر" إلى تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، عبر تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة من الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لترشيد استهلاك المياه.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات