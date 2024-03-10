تستهدف الشراكة تفعيل برنامج رواد للإدارة المالية من خلال ورش عمل حضورية واستشارات مالية لرواد الأعمال عبر منصة رواد

تنظيم وتنفيذ 12 ورشة عمل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، عبر خبراء ومدربين من برنامج رواد لتقديم ورشة عمل واحدة حضورية في الربع السنوي لعدد 3 فروع من مراكز كود

تعزيز دور ريادة الأعمال من خلال خدمات التدريب والاستشارات والارشاد بما يحقّق الأثر الإيجابي لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

الرياض،: وقّعت سدكو القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مُذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة، وذلك بتفعيل برنامج رواد للإدارة المالية من خلال ورش عمل حضورية واستشارات مالية لرواد الأعمال عبر منصّة رواد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكّرة التي وقّعها كلٌّ من محمد بن سليمان موصلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سدكو القابضة، ومحمد بن أحمد الربيعان وكيل الوزارة للتكنولوجيا، على هامش أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي ليب 2024 في الرياض، إلى نشر ثقافة الإدارة المالية لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوعية وتدريب رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال ورش العمل الحضورية، وتقديم الاستشارات المالية لرواد الأعمال من خلال منصة رواد، والمساهمة والتعاون في البرامج والمسابقات التي تقدمها الوزارة من خلال برامج كود.

وتنص الشراكة على قيام سدكو القابضة بتنظيم وتنفيذ 12 ورشة عمل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بمشاركة خبير أو مدرب من برنامج رواد في تقديم ورشة عمل واحدة حضورية في الربع السنوي لعدد 3 فروع من مراكز كود بالتنسيق مع فريق الوزارة لتحديد موقع وتاريخ تنفيذ ورش العمل. ويشمل التعاون كذلك تقديم " روّاد" سلسلة من البرامج في المجالات المالية والأدوات المصممة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى خدمات التوجيه والإرشاد والاستشارات المالية المناسبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال موقع ومنصة رواد.

ويُعدُّ مركز ريادة الأعمال "كود" أحد برامج التحول الوطني؛ حيث يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الرّقمية والثقافة المحيطة بها من خلال احتضان وتشجيع جهود ريادة الأعمال، وتطوير نماذج أعمال رقمية جديدة ومبتكرة.وتأسيس الشركات الريادية من خلال برامج المُسرِّعات والحاضنات الرّقمية والفعاليات الرّيادية بالإضافة إلى توفير خدمة الوصول للخبراء التقنيين وتطوير الأعمال، حيث يساهم المركز في ربط الخدمات المقدمة مع شبكة معامل الابتكار الرقمية.

تجدر الإشارة الى أنّ برنامج "رواد" المقدم من سدكو القابضة يهدف إلى تعزيز الوعي المالي والثقافة الاقتصادية بين رواد الأعمال. حيث يقدّم منهجاً متكاملاً يسلّط الضوء على المبادئ الأساسية لمجال إدارة الشّؤون المالية، والتّمويل والموارد المالية، والمحاسبة وحسابات الأرباح والخسائر، والميزانيّة العموميّة وقائمة التدفُّقات النقدية والخدمات المصرفية الإسلامية واكتشاف مؤشّرات النّجاح في عالم الأعمال. كما يتطرق البرنامج إلى أنواع التمويل المتاح، وعملية الاستعداد للاستثمار، ونماذج الأعمال التجارية والمالية، والتقييم، والفحص النافي للجهالة، وإغلاق الاستثمار.

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