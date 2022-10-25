جدة، المملكة العربية السعودية: أبرمت سدرة المالية، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول البديلة ومقرُّها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، شراكةً مع "بلاك روك ألترناتيف " لإطلاق أول استراتيجية استثمار في الملكية الخاصة "سدرة - بلاك روك" بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي يتمثّل هدفها في تزويد المستثمرين بشريحة واسعة من الفرص الفريدة من نوعها في مجال استثمارات الملكية الخاصة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتميز هذه الاستراتيجية بالشراكة مع شركة "بلاك روك" والتي لديها شبكة راسخة من الشركاء والقدرة على الوصول إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة ومدراء الأصول المتمرسين. وقد تمت الهيكلة بحيث توفر للمستثمرين تنوعاً استثمارياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتضم تلك المنطقة دولًا تقع في شرق، وجنوب، وجنوب شرق آسيا بالإضافة إلى أستراليا وأوقيانوسيا.

وفي هذه المناسبة، قال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية: "تتخذ هذه الشراكة الجديدة نهجا استراتيجيا في منطقة غنية بالفرص الاستثمارية، فمن شأن التعاون بين شركة مثل بلاك روك، وما لديها من إرث متميز وخبرات قوية في مجال إدارة الأصول بالمنطقة، مع شركة سدرة المالية، التي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، أن توفر للمستثمرين فرصًا استثمارية فريدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

ومن جانبها، قالت لين بارانسكي، المديرة العالمية للاستثمارات في "بلاك روك برايفت إيكويتي بارتنرز": "تتحول الأسواق الخاصة في آسيا تدريجيًا لتصبح جزءًا لا يتجزأ من المحافظ الخاصة للعملاء في جميع أنحاء العالم على خلفية التنمية الاقتصادية والاستثمارية القوية. ونحن نرصد فرصاً استثمارية كبيرة تقدم عوائد جذابة معدّلة حسب المخاطر في المنطقة أمام مديري الأصول ذوي الخبرة الذين يتمتعون بحضور قوي في هذا القطاع فضلاً عن إنجازاتهم الواسعة".

وقد حقق قطاع الملكية الخاصة معدل عائد داخلي إجمالي بلغ 27٪ في عام 2021، وظل الأعلى أداءً كفئة أصول في الأسواق الخاصة، حيث ورد أن اختيارات مديري الأصول وتخصيص فئة الأصول الفرعية كان لهما تأثير كبير على الأداء الإجمالي للمحفظة. وطالما تفوق قطاع الملكية الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نظرائه في أسواق الأسهم خلال فترات السنوات الخمس والعشر والعشرين الماضية. وارتفع نشاط صفقات الملكية الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 50٪ ليصل إلى 296 مليار دولار أمريكي في عام 2021، حيث ساهمت الصين والهند بأكبر قدر في حجم الصفقات (43٪ و21٪ على التوالي)، تلتهما كوريا الجنوبية.

وتتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بجاذبية خاصة، حيث تشهد الطبقة الوسطى المتزايدة فيها زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية، وخدمات المرافق، والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم. وتتراوح فرص الاستثمار من دول آسيا المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة، حيث توجد موجة جديدة من النشاط. علاوة على ذلك، فهناك إمكانات قوية في الأسواق الخاصة التي لم يتم التوغل فيها بشكل كافٍ.

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نبذة عن شركة سدرة المالية

"شركة سدرة المالية" شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة ومعترف بها دوليًا كشركة رائدة في القطاع المتنامي للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن للشركة سجل قوي من الإنجازات في مجال الملكية الخاصة، وتعمل بالتعاون مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية ومدراء الأصول المتخصصين في مجال الملكية الخاصة لهيكلة استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع تطلعات المستثمرين

وأهدافهم الاستثمارية. وتستهدف استثمارات سدرة المالية في الملكية الخاصة مختلف دول العالم وتشمل قطاعًا عريضًا من الاستراتيجيات بما فيها عمليات الاستحواذ، ونمو رأس المال، وإعادة الرسملة، ورأس المال الجريء.

نبذة عن شركة بلاك روك ألترناتيف

تقدم شركة بلاك روك ألترناتيف إنفستورز خدماتها للمستثمرين الذين يتطلعون لتحقيق أداء أفضل من متوسط أداء السوق في قطاعات العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة والائتمان وصناديق التحوط وحلول الاستثمار البديلة. وتكرس الشركة جهودها لتزويد مستثمريها بخيارات استثمارية عالية الجودة من خلال الاستفادة من حضورها العالمي القوي وقدراتها التنفيذية الفائقة ومكانتها الرائدة كشريك مفضل. تدير بلاك روك استثمارات والتزامات بديلة بقيمة 313 مليار دولار نيابة عن عملائها في جميع أنحاء العالم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022.