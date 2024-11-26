[جدة - المملكة العربية السعودية]: أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن توصلهما إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز جهود التعاون المشتركة. ووقع الاتفاقية نيابة عن "سدافكو" براين سترونغ، رئيس التحول في سدافكو، و نيابة عن مدن المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لهيئة "مدن" . وتدل هذه الشراكة على الالتزام بتبادل المعرفة والتعاون في العمليات التشغيلية والمسؤولية البيئية.

وتحدّد مذكرة التفاهم مجالات التعاون الرئيسية التالية:

تبادل المعرفة – ستقوم "سدافكو" و "مدن" بتبادل الخبرات لتعزيز الكفاءات وتطوير أفضل الممارسات في قطاعاتهما.

ورش العمل والتدريب المشترك – سيستضيف الطرفان ورش عمل ودورات تدريبية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز تنمية المهارات ودعم جهود التعلم المستمر.

الاستشارات والدراسات – سيتعاون الطرفان في إجراء الدراسات، وتوفير الخدمات الاستشارية، واستكشاف الحلول الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز التميز التشغيلي ومواجهة تحديات الصناعة.

العلاقات العامة والإعلام – ستعمل "سدافكو" و "مدن" معاً على إطلاق مبادرات العلاقات العامة التي تسلط الضوء على التزامهما بالنمو الصناعي المستدام.

وتستند هذه الشراكة على محاور أساسية، وفي مقدمتها دعم مبادرة "المدن الخضراء" التي تهدف إلى تطوير المساحات الخضراء، بما في ذلك انشاء ملاعب وحدائق، بالقرب من المناطق السكنية الصناعية في مدن جدة. بتكلفة تصل الي مليون وخمسمائة الف ريال وتعمل هذه المبادرة على تعزيز أنماط الحياة الصحية ورفاهية المجتمع للعاملين في مدن، للإسهام في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وقال برايان سترونغ: "تعكس هذه المذكرة التزامنا بالنمو المستدام الموجه للمجتمع. ومن خلال العمل مع "مدن"، نأمل توفير أفضل البيئات التي يعود نفعها على الناس، وتُسهم في دعم مستهدفات "رؤية 2030"، وتحديداً المتعلقة بالمسؤولية البيئية".

من جهته، قال المهندس ماجد بن رافد العرقوبي: "إن تعاوننا مع "سدافكو" يتماشى مع مهمة "مدن" الرامية إلى تطوير مساحات مستدامة وموجهة نحو المجتمع. ونعمل معاً على إنشاء مدن صناعية تركز على تحسين نوعية الحياة، وتدعم في الوقت ذاته رؤية المملكة طويلة المدى".

وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المشترك من جانب الطرفين لإحداث تأثيرات إيجابية ومستدامة داخل القطاع الصناعي في المملكة.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976، تُعد من أبرز الشركات في إنتاج الألبان والأغذية تحت العلامة التجارية "السعودية". تتميز الشركة بمكانتها الرائدة في السوق المحلي، حيث تتصدر إنتاج الحليب ومعجون الطماطم والآيس كريم.

يقع مقر الشركة الرئيسي في جدة، وتدير سدافكو شبكة مبيعات وتوزيع تضم 24 موقعًا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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