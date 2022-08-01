جدة، المملكة العربية السعودية: أبرمت سدافكو اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، التي تُعدّ أول جمعية مرخصة في مجال المسؤولية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة. ومن المنتظر أن يشهد العام 2022 توطيد أسس العلاقة بين الجانبين وتوسعة الجهود المبذولة لتأخذ منحىً استراتيجيًا، بعد أن حقق التعاون بينهما في الماضي إنجازات متميزة. وتُعدّ سدافكو، بصفتها الشركة الأم لعلامة منتجات "السعودية"، اسمًا يتمتع بحضور مجتمعي واسع ويحظى بحبّ المستهلكين وثقتهم في جميع أنحاء المملكة.

وتواصل سدافكو، لأكثر من عقد من الزمان، اتخاذ خطوات واضحة ومتّسِقة ترمي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، والمساهمة بفاعلية في جهود التنمية المستدامة القائمة في المملكة. وبهذه المناسبة أعرب السيد باتريك إستلهارت، الرئيس التنفيذي لدى سدافكو عن فخره بإبرام الشراكة مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، مؤكّدًا أن المسؤولية الاجتماعية جزء أصيل في استراتيجية سدافكو. وأضاف: "نسعى للمساهمة بنشاط في تنمية المجتمع الذي نشكّل جزء منه، وما توقيع هذه الاتفاقية إلا إنجازًا لطالما أردنا تحقيقه. فاليوم، وجدنا الشريك المناسب الذي يشاركنا نظرتنا للمسؤولية الاجتماعية، ونحن مطمئنون إلى أن تعاوننا مع الجمعية سيجعلنا قادرين على إحداث تأثير أعمق وأنفع للمجتمع".

ووقع على الاتفاقية من الجانبين الأستاذ طلال محمد موفق النونو، عن شركة سدافكو بصفته مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية والأستاذة امل عبدالرحمن خان بصفتها نائب رئيس مجلس الإدارة عن جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة ، فيما شهد حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة سدافكو بمدينة جدة كل من الأستاذ سلطان أحمد الغامدي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية والحوكمة و الأستاذ تركي الزهراني ، مسؤول العلاقات العامه و الشؤون الحكومية و الأستاذ تركي حلواني، مسؤول العلاقات العامه و الشؤون الحكومية و الأستاذة مشاعل زيدان، مديرة التواصل المؤسسي و الاستاذة نورا بنجابي، مسؤولة التواصل المؤسسي بشركة سدافكو، والأستاذة هبه محمد بخاري، المديرة التنفيذية للجمعية.

من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، (هبه بخاري )، إن الجمعية حريصة على العمل مع مختلف المؤسسات والشركات والجهات صاحبة المصلحة في المجتمع "لإحداث فرق استباقي في مدننا وبيئتنا وأحيائنا ورفاهيتنا الاجتماعية العامة"، معربًا عن سعادته بانضمام سدافكو رسميًا إلى الجهات الشريكة في مبادرات الجمعية. وأضاف: "عملنا مع سدافكو لعدّة سنوات، وما هذه الاتفاقية المبرمة اليوم إلاّ نقلة نوعية ترتقي بشراكتنا إلى مستوى استراتيجي".

هذا، وتتمتع جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، التي تُعدّ أول جمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية مسجّلة في منطقة مكة المكرمة، بمكانة قوية في جدّة وما حولها. وينسجم اتجاهها انسجامًا تامًا مع طموحات رؤية 2030، ويهدف إلى رفع الوعي في الأوساط المؤسسية وبين الجمهور بشأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تُحفّز الجمعية شركاءها على تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تلبي الاحتياجات التنموية في جميع أنحاء المحافظة. وتشمل هذه البرامج عدداً من المبادرات لتعزيز دور الشركات في التنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة ودعم المنشات الصغيرة والمتناهية الصِغر و تدوير النفايات وتنظيف الشواطئ والطرق والتوعية البيئية وبرامج التطوّع الأخرى.

وتُعَد سدافكو من جهتها، وبوصفها اسمًا معروفًا جدًا في أوساط المجتمع، لاعبًا نشطًا في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية. وقد قدّمت مساهمات كبيرة أدّت إلى إحداث تأثير هادف عبر مبادرات عديدة شملت مساهمات متعلقة بمكافحة جائحة كورونا، ومعارض للتوظيف، ورعاية بطولات رياضية، وإقامة مبادرات توعوية، وبذل جهود في مجال التطوّع ورعاية المسنين. وفي هذا السياق، أمضى موظفو الشركة، الذين شاركوا في أحدث مبادرتها البيئية التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، ما مجموعه 255 ساعة تطوعية في تنظيف الطرق، حيث أعادوا تدوير و جمعوا نحو 980 كغم من النفايات من طرق جدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو»:

سدافكو هي شركة مساهمة عامة تقوم بإنتاج منتجات الألبان والمواد الغذائية عالية الجودة تحت الاسم التجاري السعودية منذ عام 1977 ، أي بعد عام من تأسيس الشركة. تتمتع السعودية بكونها واحدة من رواد السوق في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر سدافكو في جدة ، وتدير مستودعات للمبيعات والتوزيع في 24 موقعًا عبر المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن والكويت. كما يتم تصدير منتجات السعودية إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.لمزيد من المعلومات حول سدافكو ، يرجى زيارة dafco.comwww.sa