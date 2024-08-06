جدة - المملكة العربية السعودية- شاركت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، رائدة تصنيع المنتجات الغذائية وتوزيعها وبيعها في المملكة العربية السعودية، في الحدث الأخير لمنصة منتدى تمكين الذي نظمته جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وهي مؤسسة ملتزمة بالاستدامة كاستراتيجية أساسية لتمكين الأفراد وتنمية المجتمعات، وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في جدة.

وفي إطار حرصها على التوافق مع تطلعات المملكة، تواصل سدافكو التزامها بالمساهمة في تطوير اقتصاد ديناميكي ومتنوع، حيث تتاح للجميع فرصة النجاح، كأحد المستهدفات الرئيسية لـِ "رؤية المملكة 2030". وبناءً عليه، كان منتدى تمكين بمثابة المكان المثالي لشركة الأغذية الرائدة لتعريف المشاركين بالمسارات المهنية المتنوعة والجذابة المتاحة في القطاع الصناعي الذي يشهد تحولاً سريعاً في المملكة. وتمكنت سدافكو من استقبال ما يزيد على 1,500 طلب توظيف خلال المنتدى.

وقالت نادية ملائكة، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في سدافكو: "تحرص سدافكو منذ تأسيسها قبل ما يقرب من 50 عاماً على رعاية الأجيال من خلال تطوير فرقها وإسعاد موظفيها. ويأتي تنوّع قوانا العاملة في قلب رحلة تقدمنا المتواصلة، حيث تستحوذ الكوادر النسائية على ما نسبته 20% من العدد الإجمالي لموظفينا السعوديين الذين يزيد عددهم على 900 موظف. ويعتبر ذلك شهادة على التزام سدافكو بتمكين المواطنين السعوديين في جميع المستويات الوظيفية، وتوفير مكان عمل شامل ومتنوع لهم".

وأضافت نادية: "لقد قام فريقنا خلال مشاركتنا في منتدى تمكين بتعريف الحضور بآفاق العمل الجذابة في قطاعي التصنيع والتوزيع. وشعرنا بسعادة غامرة وتفاؤل كبير بشأن مستقبل الوطن ونحن نرصد شغف وكفاءة هذا الجيل الجديد من المواهب السعودية".

ويؤكد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام أهمية تحسين قنوات وآليات التوظيف في المملكة. ومن خلال التركيز على التوظيف العادل وتقديم ورش العمل التحفيزية، نجح منتدى تمكين في استقطاب موجة جديدة من المواهب السعودية ممن يتطلعون للاستفادة من فرص العمل الجذابة التي توفرها أبرز الشركات السعودية الناجحة مثل سدافكو.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

تعتبر سدافكو شركة مساهمة عامة مدرجة في في السوق المالية السعودية، وتقوم بإنتاج منتجات الألبان والمواد الغذائية عالية الجودة تحت العلامة التجارية "السعودية" منذ العام 1977. وتتمتع "السعودية" بمكانتها المرموقة كإحدى الشركات الرائدة على مستوى سوقها المحلي في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

وتتخذ سدافكو من مدينة جدة مركزاً رئيسياً لها، وتتولى إدارة مستودعات البيع والتوزيع في 23 موقعاً في جميع أنحاء المملكة والبحرين والكويت والأردن، كما تصدّر منتجاتها إلى العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الشركة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني: www.sadafco.com.

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