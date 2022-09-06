يوضّح التقدّم المُحرَز في العام 2021

الإمارات العربية المتحدة: أصدرت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تقريرها الأول للإستدامة والذي يحمل عنوان "نحو الإستدامة"، و يكشف التقرير عن أداء الشركة في هذا المجال خلال المدّة بين 1 إبريل 2021 و31 مارس 2022. وقد وُضع التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، آخذًا في الاعتبار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مجموعة تداول السعودية ، ويسّلط الضوء على إلتزام سدافكو تجاه المستهلكين، وموظفيها، والمجتمعات التي تعمل فيها، فضلًا عن التزام الشركة ناحية البيئة والمساهمين وأصحاب المصلحة.

ويوضّح التقرير الخطوات التي اتخذتها الشركة لإضفاء الطابع الرسمي على جهودها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، ووضع رؤية واضحة للاستدامة. وألقى التقرير الضوء كذلك على تنفيذ الشركة هيكلة خاصة بحوكمة الاستدامة، في سبيل تحسين الشفافية والمساءلة. ويضمن هذا الهيكل تتابع رؤية الاستدامة عند تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والعمل على تحقيق أهدافها.

وبهذه المناسبة، أكّد باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، حرص الشركة على المواءمة بين النمو طويل الأمد، وإضفاء القيمة على جميع أصحاب المصلحة، والاهتمام بالبيئة، قائلًا إن حرصها على إضفاء القيمة على أصحاب المصلحة وإسعاد المستهلكين "يكمن في جوهر أعمالنا وفي صميم رسالتنا المؤسسية"، وأضاف: "تكفل الاستدامة لسدافكو الاستمرار في التطوّر، ونستطيع من خلال هذا التقرير أن نحدّد بوضوح رؤيتنا ونوسّع طموحاتنا ونرسم استراتيجيتنا نحو الاستدامة".

وأورد التقرير السبل التي تتبعها الشركة في مواءمة استراتيجيتها للاستدامة وخريطة تنفيذها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني في المملكة.

وأوضح ستيلهارت أن أعمال سدافكو تتسم بتعدّد الأوجه، ما يجعل نهج الاستدامة لديها قائمًا على أربع ركائز استراتيجية، هي المستهلكون، والبيئة والمناخ، والموظفون والمجتمع، والحوكمة. وأضاف: "بالإضافة إلى الجهود البيئية الكبيرة التي نبذلها في سدافكو، فقد حققنا نقلة كبيرة في مجال الإفصاح المتعلّق بمبادراتنا الاجتماعية ومبادرات الحوكمة، بما يشمل التنوّع وتكافؤ الفرص والشمول في مكان العمل وفي مجال الصحة والسلامة، بجانب وجهات النظر التي يُعبّر عنها أصحاب المصلحة والمحدَّدة من خلال تقييمنا الشامل للأهمية النسبية".

وتستند هذه الركائز على منظومة ترمي إلى خلق ثقافة الاستدامة المؤسسية، وربط الاستدامة بالحياة الشخصية، والتدريب على التوعية وبناء الوعي، وتفويض المسؤوليات، وتطوّع الموظف من أجل الاستدامة.

هذا، ويتضمّن التقرير نقاطًا بارزة أخرى، من بينها:

المستهلكون. يشكل رضا المستهلكين الهدف الأساسي للشركة. فرحلة الصحة والتغذية تبدأ بالمنتجات وتستمر بتثقيف المستهلكين. ولا يتحقق هذا الأمر إلا بالتواصل حول البرامج والمبادرات الصحية والتغذوية في المدارس والمستشفيات وصالات الألعاب الرياضية.

البيئة والمناخ. تقليل استهلاك الطاقة في العمليات عبر تحديد جميع المجالات الممكنة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات والإجراءات. وتهدف سدافكو إلى زيادة اعتمادها على مزيج الطاقة المتجددة، ومن ذلك تحقيق هدف الوصول إلى استخدام الطاقة الشمسية المولَّدة في مستودع جدة المركزي بنسبة 100 في المئة بحلول العام 2024. وتهدف الشركة أيضًا إلى تقليل كثافة انبعاثات غازات الدفيئة عبر وضع قوائم حصر دقيقة لانبعاثات غازات الدفيئة، ثم تتبع التقدّم المُحرَز في مسارها؛ للوصول إلى هدف تقليل الانبعاثات.

الموظفون والمجتمع. جدّدت الشركة التزامها بتهيئة بيئة عمل تمكّن الجميع فيها من تحقيق إمكانياتهم الكاملة، من خلال احترام جميع الأشخاص وإشراكهم، بغض النظر عن السنّ أو الإعاقة أو الجنس أو العرق أو الجنسية. ولدعم ذلك، طوّرت الشركة حديثًا منصة للتعليم الإلكتروني لإثراء الدورات التدريبية المقدّمة ورفع عدد ساعات التدريب وزيادة عدد الموظفين الذين يتلقون التدريب. وتهدف سدافكو إلى إيصال نسبة الموظفات العاملات لديها في جميع العمليات إلى أكثر من 10 في المئة. كذلك، تعتزم الشركة إجراء استبانات نصف سنوية لموظفيها من أجل ضمان سعادتهم ورفاههم.

الحوكمة. تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي تقوم عليها جهود تحسين العمليات الإدارية. وتواصل سدافكو، من أجل ضمان الحوكمة الفعالة، مساعيها الرامية إلى تحقيق الانفتاح والمساءلة. وتعمل أنظمة الحوكمة، في إطار مختلف العمليات، على إدارة المخاطر، والكشف عن تضارب المصالح، وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان الامتثال، وإضفاء القيمة على جميع أصحاب المصلحة.

لقراءة المزيد من تقرير الاستدامة الافتتاحي لسدافكو ومبادراتها ، يرجى زيارة الموقع التالي: http://sadafcoir.sadafco.com/sustainability

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الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو»:

سدافكو هي شركة مساهمة عامة تقوم بإنتاج منتجات الألبان والمواد الغذائية عالية الجودة تحت الاسم التجاري السعودية منذ عام 1977 ، أي بعد عام من تأسيس الشركة. تتمتع السعودية بكونها واحدة من رواد السوق في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر سدافكو في جدة ، وتدير مستودعات للمبيعات والتوزيع في 24 موقعًا عبر المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن والكويت. كما يتم تصدير منتجات السعودية إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.لمزيد من المعلومات حول سدافكو ، يرجى زيارة www.sadafco.com