تمكن المشاركون في البرنامج من جمع تمويل يتجاوز 225 ألف دولار أمريكي

المنامة: أعلن صندوق العمل )تمكين( بالتعاون مع شركة ساليكا للاستثمارات (المعروفة سابقًا باسم هامبرو بيركس)، عن اختتام يوم العرض بنجاح لبرنامج ريادة لتسريع الأعمال، والذي أقيم في 26 يناير 2025، بحضور ممثلين وقادة من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الصلة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين من مختلف الدول. وتم خلال الفعالية تقديم عروض من قبل رواد الأعمال المشاركين بمناسبة تخرجهم من البرنامج وذلك لتسليط الضوء على مشاريعهم التقنية التي تم تطويرها من خلال البرنامج، بالإضافة لخططهم المستقبلية لتنمية هذه المشاريع ونقلها لمراحل أكثر تطوراً.

بهذه المناسبة، أشادت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بجهود رواد الأعمال البحرينيين الذين عرضوا مشاريعهم التقنية الناشئة خلال الفعالية. وبيّنت أهمية مثل هذه الفعاليات في تسريع نمو الشركات الناشئة عبر منحها فرصة مميزة للتعريف بابتكاراتها، وضرورة مواصلة دعم ريادة الأعمال في البحرين من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الابتكار وتحقيق نجاحات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني". وأضافت: "دعم رواد الأعمال البحرينيين في توظيف التكنولوجيا وإطلاق مشاريع ريادية مبتكرة من شأنها التشجيع على تبني الحلول التكنولوجية في السوق المحلي يساهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو وهو ما يتماشى مع أهدافنا في الصندوق"

والجدير بالذكر أن برنامج ريادة لتسريع الأعمال ساهم في خلق 30 فرصة وظيفية مختلفة وتتماشى مع طبيعة الشركات الناشئة لتشمل رواد الأعمال وموظفيين دائمين وبعقود جزئية (Fractional Resources) وذلك من خلال الشركات الست الناشئة المشاركة في الدفعة الأولى. كما حقق البرنامج نجاح كبير في تسريع نمو الشركات حيث بدأ جميع المشاركون رحلتهم مع البرنامج بمنتج أولي فقط، واليوم يطلقون منتجات جاهزة للسوق نتيجة للدعم التقني لتطوير المنتجات الذي حصلوا عليه خلال فترة البرنامج. بالإضافة لذلك تمكن المشاركون من جمع تمويل يتجاوز 225 ألف دولار أمريكي من خلال الاستثمارات والمنح والمسابقات، مما يدل على فاعلية الإرشاد والتوجيه الذي حصلوا عليه عبر البرنامج. حيث يركز البرنامج على أربع محاور رئيسية وهي تطوير المنتج، وجمع التمويل، وبناء فرق العمل، وتطوير الأعمال التجارية.

ويواصل برنامج ريادة لتسريع الأعمال تركيزه على دعم الشركات التقنية الناشئة من خلال توفير التوجيه المتخصص، والموارد الأساسية، والفرص لتوسيع شبكة علاقاتهم. ويؤكد نجاح هذه الفعالية التزام البرنامج بتمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال البحرينية.

ويتماشى البرنامج مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

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