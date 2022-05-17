سوف تتولى تيلز أند هيدز أنشطة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة علاوة على تنفيذ الحملات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي والعراق وباكستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة ستيلانتيس Stellantis، إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، عن اختيارها لوكالة تيلز أند هيدز Tales & Heads، شركة التسويق والعلاقات العامة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتمثلها في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط.

وانطلاقاً من خبراتها في مجال الاستشارات الاستراتيجية والاتصال الإعلامي المبتكر، سوف تتولى تيلز أند هيدز إدارة الاتصال المؤسسي لمجموعة ستيلانتيس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملاتها الإعلامية المختلفة والتي تشمل كافة علاماتها التجارية الشهيرة بما فيها؛ Abarth وAlfa Romeo وCitroën وDodge وFiat وJeep وOpel وبيجو ورام.

ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم بدعم جهود المجموعة في تحقيق خططها المستقبلية الطموحة والتي أعلنت عنها في مارس 2022 تحت اسم Dare Forward 2030 Strategy. وسوف تواصل ستيلانتيس الشرق الأوسط على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة توسيع نطاق أعمالها والاستثمار في العديد من الفعاليات والأنشطة عبر الأسواق الاقليمية بهدف توثيق علاقتها بمجتمع العملاء.

وعن هذه الخطوة، تقول ريهام الديدي، رئيس الاتصال المؤسسي في ستيلانتيس الشرق الأوسط: "منذ تأسيس مجموعة ستيلانتيس، والتي تشكلت باندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة بي أس إيه الفرنسية، وتركيزنا ينصب على الاستمرار في ترسيخ مكانة علامتنا التجارية والاحتفاء بإرثنا العريق في صناعة السيارات والذي يتجاوز في مجموعه 300 عام".

"نحن لا نكتفي بإطلاق سيارات جديدة ودعم علاماتنا الشهيرة مثل جيب® رانجلر روبيكون 392 ، ودودج تشارجر ، وبيجو 3008 ورام TRX وأبارث 595، بل نسعى كذلك إلى التعريف بالموديلات المراعية للبيئة والسيارات الكهربائية والترويج لها. وسوف تستثمر ستيلانتيس ما يتجاوز 30 مليار يورو بحلول العام 2025 في صناعة السيارات الكهربائية وبرمجيات السيارات، بما يتماشى مع أهدافها الطموحة بتحقيق مكانة ريادية فيما يخص التكنولوجيا المستدامة وتجربة العملاء المتميزة. وتلعب الشراكات الاستراتيجية المبنية على أهداف وطموحات موحدة دوراً محورياً في تحقيق هذا النجاح، ولذلك قررنا التعاون مع تيلز أند هيدز للعمل على التعريف بعلاماتنا التجارية وتعزيز إرثنا المجتمعي على النحو المنشود".

ومن جانبها، تقول مارغريت فلاناغان، الشريك المؤسس في تيلز أند هيدز: "وقت أن أسسنا تيلز أند هيدز منذ عام، قررنا أن نلتزم بالتعاون مع شركات وعلامات تجارية تمتلك تفكيراً تطلعياً واستراتيجيات مستقبلية. ومجموعة ستيلانتيس تمتلك محفظة هائلة من أشهر العلامات التجارية في عالم السيارات، كما أنها ملتزمة باستراتيجية الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى التعاون مع مجموعة ستيلانتيس في تنفيذ مبادرات وحملات وفعاليات متكاملة أساسها هذا النهج والفكر، بما يعزز التواصل الثقافي والمجتمعي مع جمهور عملائها في جميع دول المنطقة بأساليب مبتكرة تحقق الأهداف المنشودة".

#بياناتشركات

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للتواصل الإعلامي:

زينة حداد | آية الخطيب – تيلز أند هيدز

هاتف: +971 50 413 4954 / +971 50 987 5050

بريد إلكتروني: Stellantis@talesandheads.com

ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V. ، المدرَجة في بورصات NYSE/MTA/Euronext Paris تحت الرمز STLA) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’أبارث‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر ‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys). وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة الصناعة وتطمح لأن تصبح أعظم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها. لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.

تيلز أند هيدز

شركة مستقلة متخصصة في خدمات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والاستشارات الاستراتيجية وتقديم المحتوى المبدع. تأسست في العام 2021، في شراكة بين مارغريت فلاناغان وليزا كينغ، اللتان تمتلكان رصيداً من الخبرات يتجاوز في مجموعه 40 عاماً في التعاون مع باقة من أكبر الشركات والوكالات في هذا المجال. ومن خلال أعمالها، تسعى تيلز أند هيدز إلى تحقيق توازن بين تقديم خدمات الاستشارات الموثوقة ذات الفكر والرؤى المختلفة وتقديم المحتوى الجذاب والفعال فيما تنفذه من حملات عبر مختلف القنوات، بما يحقق أهداف العلامات التجارية في تعزيز التواصل مع جمهورها. ويستفيد عملاء تيلز أند هيدز من شبكة علاقاتها مع كبار الخبراء، ومن قدرتها على تنفيذ الأهداف المطلوبة بجهود مواهب مبدعة ووفق أفكار أصلية ومحتوى جذاب، وفي إطار الميزانيات المحددة. لمزيد من المعلومات:www.talesandheads.com