رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة، عن تمثيلها لمجموعة رأس الخيمة العقارية. ويتضمن هذا الاتفاق شراكة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال لإطلاق فندق ستيبريدج سويتس ميناء العرب.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بحضور عدد من الشخصيات البارزة من جميع الشركات المعنية، بما في ذلك كل من سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي، وجيمس مارش، الرئيس التنفيذي للتطوير من شركة رأس الخيمة العقارية؛ وهيثم مطر، المدير الإداري، وشون دوباش، المدير الأوّل لقسم التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا؛ فضلًا عن تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية، وأرمان سينغ نيره، مدير الأصول الأوّل في شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة.

وباعتبارها المستشار الرئيسي للمشروع، تولت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة مهام البحث عن واختيار المشغلين للمشروع بالنيابة عن شركة رأس الخيمة العقارية. وعليه، طرح فريق الخبراء في الشركة أمام المعنيين مجموعة من الخيارات التي تتماشى مع العلامة التجارية وتطلعات المستثمرين والشروط التجارية الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن فندق ستيبريدج سويتس ميناء العرب على جزيرة حياة هو المشروع الثاني الذي يجمع ما بين مجموعة رأس الخيمة العقارية ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وذلك في أعقاب افتتاحهما منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة الحائز على جوائز في عام 2022.

وفي هذا الصدد، علقت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لدى شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، على الشراكة قائلة: " إنه لمن دواعي سرورنا أن حظينا، لمرة أخرى، بشرف التعاون مع شركة رأس الخيمة العقارية على مشروع أخر، لا سيّما وأن هذا المشروع يتمثل باتفاقية إدارة فندق ستيبريدج سويتس ميناء العرب الذي يضم 156 غرفة. كما يمتاز فندق ستيبريدج سويتس ميناء العرب بكونه الفندق الوحيد قيد التشغيل أو التطوير المخصّص للإقامات الطويلة في المنطقة، لذلك حرص فريق الخبراء لدينا على التعاون بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لاختيار المشغل الأكثر ملاءمة لمشروعنا، فنضمن لضيوفنا بذلك إقامة مثالية وفريدة في ميناء العرب".

وسيقدّم الفندق لضيوفه مختلف خيارات الإقامة الواسعة والعصرية، حيث سيجدون في طوابقه الأربعة عشر مجموعة من الاستديوهات والشقق الفندقية المكونة من غرفة نوم أو اثنتين. هذا وسيتمكّن الضيوف من الوصول إلى شتى المرافق المتوفرة في الفندق، بما في ذلك مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل ومساحات لتناول الفطور ومختلف المطاعم، كما ووصول مباشر إلى الشاطئ، ما يضمن لهم الاستمتاع بنمط حياة مثالي ومريح.

بدوره، أثنى سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، على الشراكة قائلًا: "اسمحوا لي أوّلًا أن أعبر عن مدى امتناني بهذا التعاون الذي جمع ما بيننا وبين فريق الخبراء في شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة. وفي ظل ما نشهده من إقبال متزايد على السفر الذي يجمع ما بين السفر بغرض العمل والسفر الشخصي، فإنني على تمام الثقة أن فندقنا هذا سيعزز مكانة ميناء العرب كوجهة نابضة بالحياة لأسلوب الحياة بما يتماشى تمامًا مع رؤية رأس الخيمة 2030، خاصة وأنّه يلبي احتياجات الأفراد الباحثين عن إقامات طويلة".

على نحو آخر، تم تصنيف رأس الخيمة مؤخرًا على أنها رابع أفضل مدينة في العالم لعيش وعمل المغتربين بها، وفقًا لما أوردته شركة إنترنايشنز. ومع استمرار هذه الإمارة في تحقيق النمو، يبحث الجيل القادم من المسافرين عن أماكن إقامة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مثل العمل الهجين والإقامات الطويلة وغيرها.

أمّا عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، فتتخذ من رأس الخيمة مقرًا لأعمالها، حيث تدير أصول أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، وتتولى مسؤولية محفظة فنادق ومنتجعات تفوق قيمتها مليار دولار أميركي.

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نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهوم ذي صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.