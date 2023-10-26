أعلنت شركة ستيت ستريت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "NYSE: STT") اليوم عن الإنتهاء من تنفيذ مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية لدعم شركة أوقاف للاستثمار، وهي الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف.

تتّخذ شركة أوقاف للاستثمار من مدينة الرياض مقرًا لها، وتسعى إلى تقديم حلول استثمارية متكاملة للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية. وفي أوائل عام 2023، كُلّفت شركة ستيت ستريت بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات الاستثمارية لتعزيز بنية شركة أوقاف للاستثمار التحتية، بما فيها خدمات الرعاية العالمية والمحاسبة الاستثمارية وقياس أداء فئات الأصول المتعدّدة من خلال تعزيز كفاءة عمليات تجميع البيانات وتوحيدها.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار، السيد هيثم الفايز، قائلاً: "ساهمت شركة ستيت ستريت في تمكيننا من تعزيز شفافية إجراءاتنا الاستثمارية. وقد ساعدنا نموذج الخدمات الفعّال الذي قدّمته لنا شركة ستيت ستريت للحلول المالية في المملكة العربية السعودية في ضمان نجاح نموذجنا التشغيلي مستقبلاً".

ومن جانبه، عبّر رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في شركة ستيت ستريت، السيد مصطفى طاهري، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا دعم شركة أوقاف للاستثمار التي تعدّ من بين أبرز شركائنا في المملكة، وتمكينها من تقديم خدماتها الاستثمارية للقطاعات غير الربحية والأوقاف. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الواسعة وتقنياتنا الرائدة، نسعى جاهدين لدعم شركة أوقاف للاستثمار وجميع عملائنا من حول العالم لتمكينهم من تعزيز أدائهم الاستثماري والتركيز على تنفيذ استراتيجياتهم وأهدافهم المنشودة".

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عن شركة ستيت ستريت

تعدّ شركة ستيت ستريت‏ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "NYSE: STT") واحدةً من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات المالية للمستثمرين، بما في ذلك خدمات الاستثمار وإدارة الاستثمارات والأبحاث الاستثمارية وخدمات التداول. وبفضل أكثر من 40.0 تريليون دولار أمريكي من الأصول المودعة أو المدارة و3.7 تريليون دولار أمريكي* من الأصول الخاضعة للإدارة (كما في 30 سبتمبر 2023)، تعمل شركة ستيت ستريت في أكثر من 100 سوق من الأسواق العالمية من خلال شبكة موظفيها البالغ عددهم حوالي 42,000 موظف من جميع أنحاء العالم. ولمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.statestreet.com

*تتضمّن الأصول الخاضعة للإدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023) حوالي 58 مليار دولار أمريكي من أصول صندوق "سبايدر" (® SPDR) الذي تعمل شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز فاندز ديستريبيوترز المحدودة كوكيلٍ تسويقي له. وتعدّ شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز فاندز ديستريبيوترز المحدودة وشركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز شركتين تابعتين لشركة ستيت ستريت.

عن شركة أوقاف للاستثمار

تعدّ شركة أوقاف للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، ومن الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأوقاف التي تركّز على تعظيم عوائد استثمارات الأوقاف من خلال تطوير حلول استثمارية واستشارية مبتكرة تلبّي احتياجات القطاع وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتّبعة. ولمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.awqaf.com.sa