الرياض، أعلنت شركة ستيت ستريت (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STT) اليوم أن شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، ستيت ستريت العربية السعودية للحلول المالية، نجحت في الحصول على ترقية ترخيصها من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ليشمل إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق (MIOF)، بما يتيح للشركة تقديم خدمات إدارة الصناديق محلياً في المملكة وتعزيز قدراتها في مجال خدمات الاستثمار داخل السوق السعودية.

وبينما تواصل ستيت ستريت خدمة عملائها في المملكة العربية السعودية عبر منصتها العالمية وقدراتها التشغيلية القائمة داخل المملكة، فإن إضافة نشاط تشغيل الصناديق ضمن ترخيص إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق يمكّن الشركة من تقديم خدمات إدارة الصناديق بشكل رسمي داخل السوق السعودية، بما يعزز منظومة متكاملة لخدمات الاستثمار. ويعكس هذا التطور تنامي الطلب على خدمات إدارة الأصول والاستثمارات المحلية في ظل مواصلة المملكة تطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال أوليفر بيرغر، رئيس وحدة أسواق النمو الاستراتيجي في ستيت ستريت:

"تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة دعم عملائنا في المملكة العربية السعودية، وكذلك عملائنا العالميين الذين يواصلون الاستثمار وتوسيع حضورهم في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال قدرتنا على إدارة وتشغيل الصناديق محلياً، فإننا نعزز مكانتنا كشريك طويل الأمد للمستثمرين المؤسسيين المحليين والعالميين، ونوفر وصولاً أكثر كفاءة إلى السوق وقدرات تشغيلية متقدمة على أرض الواقع."

ويتيح الترخيص الموسّع للمستثمرين المؤسسيين ومديري ومالكي الأصول تأسيس وتشغيل وإدارة الصناديق بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويحقق مواءمة أكبر مع المتطلبات التنظيمية المحلية، ويمكّن من الاستفادة من نموذج التشغيل العالمي لشركة ستيت ستريت عبر حضورها المحلي.

وقال راينر كاش، الرئيس المؤقت لأعمال ستيت ستريت في المملكة العربية السعودية والبحرين:

"يمثل الحصول على هذا الترخيص خطوة بالغة الأهمية، إلا أن تركيزنا ينصب حالياً على تفعيله بما يحقق قيمة ملموسة لعملائنا. ويتيح الترخيص الجديد لستيت ستريت تعزيز بنية تحتية قابلة للتوسع لخدمات الاستثمار، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية، ويسهم في تسريع نمو أسواق المال وتعزيز تطور القطاع المالي في المملكة."

وتقدم ستيت ستريت خدماتها لعملائها في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، كما أسست عملياتها المحلية في المملكة عام 2020، وأعقب ذلك افتتاح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض. ويُعد إضافة خدمات إدارة الصناديق إلى نطاق الأنشطة المرخصة للشركة مكملاً لخدمات الحفظ والاستثمار التي تقدمها حالياً، ويشكّل محطة مهمة في إطار التزامها طويل الأمد تجاه المملكة باعتبارها أحد أبرز أسواق النمو الاستراتيجية للشركة.

وتشمل خدمات إدارة الصناديق التي ستقدمها ستيت ستريت في المملكة العربية السعودية خدمات المحاسبة الخاصة بالصناديق، وإعداد التقارير المالية والتنظيمية، ومراقبة الالتزام بالسياسات الاستثمارية، وإعداد التقارير الضريبية.

نبذة عن شركة ستيت ستريت

تُعد شركة ستيت ستريت )المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ( STTإحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك خدمات الاستثمار، وإدارة الاستثمارات، وأبحاث الاستثمار، والتداول. واعتباراً من 31 مارس 2026، بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها و/أو الخاضعة للإدارة لدى الشركة 54.5 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة ب 5.6 تريليون دولار أمريكي*.

وتدير ستيت ستريت عملياتها في أكثر من 100 سوق حول العالم، ويعمل لديها نحو 51 ألف موظف على مستوى العالم. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.statestreet.com

*تشمل الأصول المُدارة حتى 31 مارس 2026 ما يقارب 184 مليار دولار أمريكي من الأصول المرتبطة بمنتجات SPDR®، والتي تعمل شركة State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) فيها حصرياً كوكيل تسويقي. وتُعد كل من SSGA FD وState Street Investment Management شركتين تابعتين لـ ستيت ستريت.

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صالح حتى 30 يونيو 2027

للاتصال الإعلامي

كيت تشيونغ

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-انتهى-

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