أبوظبي ونيويورك- أعلنت ستونبيك، وهي شركة استثمارات بديلة رائدة متخصصة في البنية التحتية والعقارات، اليوم عن افتتاح مكتب لها في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، بعد حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لترتيب الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث تخطط الشركة لاستغلال وجودها محلياً لتوسعة شبكتها لتغطية فرص الاستثمار المحتملة، ولخدمة شركائها في المنطقة على نحو أفضل وللاستمرار ببناء علاقات متميزة.

وقد ذكر هاجر نجدي، عضو مجلس إدارة منتدب أول ورئيس ستونبيك في منطقة آسيا والشرق الأوسط: "نحن متحمسون لتأسيس مكتبنا في أبوظبي، وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد الذي يعد منصة متميزة ومتنامية لإدارة الاستثمارات العالمية. يعكس هذا التوسع التزامنا العميق نحو أبوظبي والشرق الأوسط ككل، وسيمكننا بلا شك من العمل عن قرب مع شركائنا وسيتيح المجال لمنصة ستونبيك العالمية للبنية التحتية من الوصول الى المزيد من العملاء."

كما ذكر آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، "يسر سوق أبوظبي العالمي أن يرحب بانضمام شركة ستونبيك إلى مجتمع الأعمال لديه، حيث أننا نحرص على تقديم البيئة المثالية للشركات والمستثمرين في أبوظبي وخارجها، ونفخر بكون السوق أحد أكبر المراكز المالية العالمية والمركز الأسرع نمواً لإدارة الأصول في المنطقة، حيث يقدم السوق أطر عمل متكاملة لشركات الاستثمار البديل، ومنظومة أعمال متطورة لإدارة الأصول ومجتمع أعمال متنامٍ في أبوظبي، عاصمة رأس المال."

بالإضافة الى مكتبها الجديد الذي افتتحته في أبوظبي، يعمل لدى ستونبيك 250 شخصاً في نيويورك وهيوستن ولندن وهونغ كونغ وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو. وتدير الشركة أصولا تصل قيمتها إلى حوالي 71.2 مليار دولار نيابة عن شركائها.

نبذة عن ستونبيك

ستونبيك هي شركة استثمار بديل رائدة تتخصص في البنية التحتية والعقارات تدير أصولا تصل قيمتها الى حوالي 71.2 مليار دولار. من خلال استثمارها في الأصول الدفاعية والأصول الثابتة عالميا، تهدف ستونبيك لانشاء قيمة لاستثماراتها وشركات محافظها، مع التركيز على الحماية من التأثيرات السلبية وتحقيق عوائد قوية بالنسبة للمخاطر. تقدم ستونبيك، بصفتها مديرا لصناديق تستثمر في الملكية الخاصة والأدوات التمويلية، توفر رأس المال والدعم التشغيلي وشراكة ملتزمة لتنمية الاستثمارات في القطاعات التي تستهدفها، والتي تشمل قطاعات الاتصالات والطاقة ونقل الطاقة والنقل واللوجستيات والعقارات. يقع المقر الرئيسي لشركة ستونبيك في نيويورك ولديها مكاتب في هيوستن ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وسيدني وأبوظبي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.stonepeak.com.

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