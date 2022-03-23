أعلنت شركة ستراتا للتصنيع، الشركة الوطنية الرائدة في صناعة أجزاء وهياكل الطائرات من المواد المركبة، عن إطلاق إستراتيجيتها للصناعات المتقدمة لتحلق في مجالات تصنيع متطورة، تشمل قطاعات صناعية جديدة وحيوية مثل المواد المتقدمة، الأدوية والعلاجات والأتمتة والحلول الرقمية بهدف أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات.

ويأتي هذا بعد تحقيق مسيرة ناجحة خلال الأعوام الماضية رفعت الشركة شعار " صنع بفخر في الإمارات " شامخآ في قطاع صناعة الطيران العالمي، لترتقي ستراتا لآفاق جديدة ومستقبل ملي بالطموحات والإمكانيات اللامحدودة.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، إسماعيل علي عبد الله:" نحن سعداء جداً بإطلاق هذا العصر الجديد في مسيرة الشركة، فإننا اليوم نخطو خطوتنا الأولى في رحلة جديدة سنشهد فيها الكثير من التطورات الهامة في ستراتا. حيث لن نضاعف قدراتنا في صناعة الطيران وحسب، بل نعتزم الإسهام في قطاع التصنيع الإماراتي بشكل أكبر وبناء قطاعات صناعية جديدة.

وذلك من خلال تحقيق الرؤى الوطنية والاستثمار في المواهب الشابة، وإقامة شراكات قوية مع الشركات العالمية التي تشترك معنا في نفس الرؤية الاقتصادية المُستدامة".

فرص جديدة أمام شركة ستراتا للتصنيع

على مدار العقد الماضي، عملت شركة ستراتا على أوسع نطاق لترتقي سريعاً وبشكلٍ لافت للنظر في مجال تكنولوجيا التصنيع، مما جعلها تنال بجدارة عدداً كبيراً من العقود مع رائدي قطاع تصنيع الطائرات في العالم.

يحمل إعلان اليوم في طياته مجموعة جديدة من الصناعات الرئيسية، حيث تهدف ستراتا إلى تحقيق إنجازات بارزة من خلال صناعات متعددة تساهم في بلورة هذا العصر وما يليه. كما تطمح الخطة بعيدة المدى التي وضعتها شركة ستراتا للوصول إلى إنجازات بعيدة لم تصلها من قبل، بدءاً من تصنيع المواد المتقدمة ووصولاً إلى الأدوية الحيوية والأتمتة والحلول الرقمية، وغيرها الكثير، مما يعكس نظرة ثاقبة في ارتياد آفاق الصناعة واستشراف المستقبل، ولتشكل منصة عالمية تجسّد الفرص وتسهم في صنع الحلول بما يدعم صياغة مستقبل التحوّل الصناعي حول في الإمارات.

دعم الشركات المحليّة للوصول للعالمية

من خلال تمكين القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، سوف تقوم ستراتا بتوفير العديد من الفرص للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل هذا بينما تدعم في الوقت نفسه ازدهار الصناعة الوطنية، وتُعزز قدرتها على المنافسة العالمية. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع "300 مليار" بعيد المدى.، فإن هذا يُسلط الضوء على التزام واضح بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية داخل أبو ظبي وخارجها.

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