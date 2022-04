· "ستاي ويل" القابضة وشركة "فنادق سيبو برنس" العالمية يعلنان عن توقيع اتفاقية لإفتتاح أول فندق بأسلوب المنتجعات وهو "بارك ريجيس برنس جزر ديرة"، في دبي تحت العلامة التجارية الجديدة "بارك ريجيس برنس".

· "بارك ريجيس برنس" تعيد تعريف المقاييس في تقديم أفضل التجارب للضيوف عن طريق مجموعة رائعة من الفنادق.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقعت شركة "ستاي ويل" StayWell القابضة - أحد أكبر الشركات العاملة في مجال إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأحد الشركات التابعة لشركة سيبو برنس العالمية للفنادق - أحد الشركات اليابانية الرائدة في إدارة الفنادق، اتفاقية لإقامة أول فندق تحت العلامة التجارية بارك ريجيس - وهو فندق بارك ريجيس برنس جزر ديرة (دبي). ويعتبر هذا الفندق الجديد إضافة رائعة لمجموعة فنادق الشركة في الإمارات العربية المتحدة مع الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية الجديدة.

تعتبر بارك ريجيس برنس، علامة تجارية راقية ومميزة وتعد تطوراً كبيراً للعلامة التجارية بارك ريجيس للفنادق والتي أطلقت لأول مرة في 2006. ومع الوصف الذي يعبّر عن الفندق الجديد "أكثر الفنادق دراسة حول العالم"، يعتبر فندق بارك ريجيس برنس أحدث ما تقدمه الشركة من علامات تجارية مبهرة ومميزة، ويتسم الفندق الجديد بمستوى استثنائي من الجودة مع موقع يسهل الوصول إليه للمسافرين القادمين للعمل أو الترفيه حيث يمكنهم التمتع بالأصالة والرفاهية لتجربة الفندق الكلاسيكي المنسق بشكل رائع، مع الاستفادة من كافة التكنولوجيا المتطورة والحديثة. وستجسد كل منشأة جديدة الدمج الرائع بين تراث الشركة الأسترالي والياباني مع الاحتفاء بالتأثيرات المحلية والثقافية التي تضفي إحساساً بالتميز في كل مكان في العالم.

ويتضمن إعلان المجموعة عن العلامة التجارية الجديدة التوقيع على اتفاقية لإقامة أول فندق في ديرة بالإمارات العربية المتحدة، ويعتبر فندق بارك ريجيس برنس في جزر ديرة منتجع رائع، وأحد الفنادق الثلاثة الوحيدة الموجودة في جزر ديرة مما يقدم للنزلاء الفرصة للاستمتاع بالشاطئ. ويوجد بالفندق أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من مرافق لإجراء أنشطة الأعمال والتمتع بوسائل الترفيه المختلفة وكذلك العديد من الخيارات لتناول الأطعمة والمشروبات بما في ذلك مطعمين ومقهى وبار على حمام السباحة وكذلك استراحة رائعة وصالة ألعاب وسبا وموقف للسيارات. ويطل الفندق مباشرة على الخليج العربي، ليوفر

إطلالات مباشرة على البحر لأكثر من 95% من الغرف التي يتوافر بها جميعاً شرفات مميزة. ويقع الفندق بالقرب من العديد من الأماكن الرائعة مثل السوق الليلي، بالإضافة إلى سوق المرفأ الذي سيتم الانتهاء منه قريباً ويحتوي على 2500 متجر وجناح يجعل منه أحد أكبر مناطق التسوق في المنطقة.

ويتمتع النزلاء في فندق بارك ريجيس برنس في جزر ديرة بالعديد من وسائل الراحة بالتعاون مع شركة أتكينسون (لندن، 1799) حيث يتميز الفندق بتقديم أفضل سُبل الراحة للنزلاء مع مقطوعات موسيقية تُختار بعناية فائقة كجزء من بصة العلامة التجارية الجديدة لفنادق المستقبل. وقد ابتكر الفندق كذلك أداة للذكاء الاصطناعي لخدمة الضيوف والتي صُممت لمساعدة كل النزلاء في كل الخدمات لضمان أعلى مستويات الجودة والاتساق في كافة التفاصيل. ويرحب بالضيوف عند قدومهم للفندق ألواح زجاجية فريدة ومناطق خضراء وأشجار رائعة، ويوجد بالفندق غرف واسعة ولمسات من الفخامة في كل التفاصيل بما في ذلك استخدام النحاس والأحجار الطبيعية.

وقال السيد ماساهيكو كوياما، رئيس فنادق سيبو برنس العالمية، "يسعدنا الإعلان عن تأسيسنا لتلك العلامة التجارية الجديدة "بارك ريجيس برنس"، ونحن متحمسون لإطلاق مفهوم العلامة التجارية في دبي، أكبر مركز للأعمال التجارية في الشرق الأوسط ومدينة عالمية تنمو بسرعة كبيرة كنقطة تصل بين أوروبا وإفريقيا وآسيا. ومن خلال افتتاح فندق العلامة التجارية الجديدة في دبي، تلك المدينة السياحية الشهيرة حول العالم، ومن خلال إظهار قيمة العلامة التجارية لفنادق برنس، نود الارتقاء بالتقدير العالمي لفنادق برنس."

وقال السيد سايمون وان، رئيس شركة ستاي ويل القابضة، "نرحب بانضمام فندق بارك ريجيس برنس ديرة في دبي لمجموعتنا المتنامية من الفنادق. يملك فندق بارك ريجيس مفهوم رائع للفنادق ويضع المعايير السليمة لتقديم أفضل التجارب للنزلاء. ويعتبر هذا الفندق الجديد هو ذروة التطور للحياة التي تتسم بالفخامة والرقي في بيئة طبيعية رائعة مع مستوى من الخدمات لا يضاهى في هذه الفئة من الفنادق، نحن متحمسون للإعلان عن تطور العلامة التجارية بارك ريجيس."

ويعد فندق بارك ريجيس برنس علامة هامة في رحلة تطور بارك ريجيس ومجموعة ستاي ويل، ويعمل على تلبية احتياجات المسافرين المحليين والقادمين من دول أخرى حيث تتساوى أهمية الخدمات الاستثنائية والموقع الرائع مع أهمية توفير كل سبل الراحة والتمتع بالإقامة. ويقدم فندق بارك ريجيس برنس مستوى راقي من التجارب للنزلاء ويعتبر إضافة قيمة لمجموعة ستاي ويل من العلامات التجارية، والتي تحتفي بتاريخ وحداثة المدن التي تقع بها والتي تعتبر جزء منها.

وقال السيد روهيت فيج، نائب رئيس قسم التطوير في ستاي ويل القابضة، "نحن سعداء بافتتاح فندقنا الرابع في دبي، مما يؤكد ثقتنا في أسواق الإمارات العربية المتحدة. ومع رؤية لنمو إيجابي وكبير، نخطط لزيادة مجموعتنا من الفنادق في المنطقة خلال الخمسة أعوام القادمة. حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق في دبي أكبر نسبة لها خلال الخمسة عشرة عاماً الماضية في مارس، ويعد استعادة إيرادات الفنادق في الشرق الأوسط هو الأعلى بين كل المناطق حول العالم ".

سيتم افتتاح فندق بارك ريجيس برنس ديرة في أوائل عام 2023.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع ستاي ويل القابضة www.staywellgroup.com

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ستاي ويل:

تقدم ستايل ويل القابضة، وهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشركتها الأم فنادق سيبو برنس العالمية، مجموعة متنوعة من الفنادق عبر شبكة مشتركة تضم 129 فندقًا جاهزًا وقيد الإنشاء حول العالم.

تتضمن العلامة التجارية المشتركة لفنادق سيبو برنس و ستاي ويل: The Prince Akatoki و The Prince و Grand Prince Hotel و Policy و Park Regis و Prince Hotel و Leisure Inn Plus و Prince Smart Inn و Leisure Inn. تقدم كل علامة تجارية للضيوف تجارب ذو جودة متميزة تتنوع مابين الفخامة ونمط الحياة وحتى المستوى المتوسط.

حددت كل من فنادق سيبو برنس العالمية و ستاي ويل هدفًا استراتيجيًا لتقديم 250 فندقًا على المدى المتوسط إلى الطويل. سيتم توسيع علامتي الشركة التجارية عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

تدير فنادق سيبو برنس العالمية شبكة مشتركة من 56 فندقًا و 31 ملعبًا للجولف و 10 منتجعات تزلج. تمتلك ستاي ويل شبكة حالية من 27 فندقًا جاهزًا و 8 فنادق أخرى سيتم افتتاحها خلال السنوات القليلة القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، لدى ستاي ويل شريكان استراتيجيان رئيسيان هما Manhatton Hotel Group في الصين (26 فندقًا) ومجموعة Cristal في الشرق الأوسط (9 فنادق).

لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.staywellgroup.com/