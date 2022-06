بارك بروكسي هو فندق مُخصص لتلبية متطلبات أصحاب الفنادق، مع إتاحة نموذج مرن للملاك لمشاركة في تصميم الفندق الملائم لهم.

يبدأ الإطلاق بتوقيع عقد أول فندق للعلامة التجارية بارك بروكسي في العالم، وهو فندق بارك بروكسي الحياة في شرم الشيخ في مصر.

يُسعد شركة ستاي ويل القابضة الإعلان عن إطلاق علامة تجارية جديدة في مجال الفنادق وهي بارك بروكسي والتي تتسم بالمرونة وبالتركيز على احتياجات أصحاب الفنادق.

ويسمح بارك بروكسي لأصحاب الفنادق أن يشاركوا في تصميم الفندق وتعديله وفقاً لمتطلباتهم، وذلك من خلال التقليل المتعمد للمتطلبات الإلزامية للعلامة التجارية والتي عادة ما تصحب تصميمات الفنادق، ويخلق هذا الأسلوب مساحة للتعاون الحقيقي الذي يتضمن العديد من الأمور مثل تصميم الغرف إلى المساحات متعددة الاستخدامات واختيار 7 ألوان رئيسية لشعار الفندق، حيث تمنح بارك بروكسي الفرصة لأصحاب الفنادق لتطوير الفندق الذي يلائم أذواقهم الشخصية وما يفضلونه من الجوانب الثقافية.

صُممت العلامة التجارية بارك بروكسي لتقديم أفضل تجارب الفنادق المحلية الحقيقية، حيث يرحب نموذج عمل بارك بروكسي بالتعاون مع أصحاب الفنادق للاستفادة من أفضل ما تقدمه مختلف الأماكن. وبناء على إدراكها أن لا أحد يفهم المنطقة مثل أهلها المحليين، تهدف العلامة التجارية بارك بروكسي إلى إقامة شراكات مع الشركات المحلية لتأسيس شبكة من الأحياء تصبح متاحة لكل الضيوف من خلال الشركات والتوصيات، ويجب على الفندق أن يتكامل مع الحي الذي يقام فيه كأحد القيم الأساسية للعلامة التجارية، كما يتم الاستفادة كذلك من كل الشركات وأنشطة الأعمال الموجودة بجانب كل فندق.

وأول دولة توقع تعاقد لإقامة أول فندق للعلامة التجارية بارك بروكسي هي مصر من خلال فندق بارك بروكسي الحياة في شرم الشيخ وتم التوقيع يوم 10 يونيو 2022، ويقام الفندق الذي يحتوي على 194 غرفة بأسلوب المنتجع ويقع في منطقة خليج النبق، وتتضمن الخدمات في الفندق مركز سبا، والعديد من المطاعم والكافيهات، ونادي ليلي وثلاثة حمامات سباحة ومسرح مكشوف. وتشتهر شرم الشيخ بشواطئها

الرائعة ومياه البحر النقية والشعب المرجانية الفريدة، وسيتوافر في الفندق الجديد غرف تطل مباشرة على البحر الأحمر.

وأعرب السيد سيمون وان، رئيس شركة ستاي ويل القابضة عن حماسه لرؤية العلامة التجارية الجديدة في أرض الواقع في مختلف أنحاء العالم، وقال: "مهمتنا هي إطلاق العلامة التجارية بارك بروكسي لمساعدة أصحاب الفنادق في صنع الفندق الأمثل والأكثر تناسباً مع الموقع الذي يقام فيه مع الاستفادة من معارفهم المحلية وضمان أن الفندق يوفر لكل الضيوف أفضل ما يقدمه كل حي. سيصبح بارك بروكسي قرية عالمية تتضمن الفنادق الفريدة التي تتعاون سوياً من خلال حب التنوع والسفر والمغامرات".

وقال السيد إبراهيم سيد حسن والسيد باسم إبراهيم من شركة IGRED حول توقيع التعاقد الجديد: "يشرفنا التعاون مع فنادق ستاي ويل ونحن واثقون أن الفندق الجديد سيعتبر معلماً للضيافة في خليج نبق في شرم الشيخ. إن العرض الفريد الذي تقدمه العلامة التجارية بارك بروكسي مع معايير خدمات ستاي ويل التي لا يوجد مثيل لها، ستحقق الكثير من النجاحات في تقديم تجارب رائعة لكل المسافرين الذي يبحثون عن خدمات مميزة."

تتضمن العناصر الأساسية لفندق بارك بروكسي:

v أسلوب يتسم بالمرونة لأصاحب الفنادق في الاشتراك في تصميم الفندق من أجل صنع شبكة دولية من الفنادق الفريدة والرائعة، مع شخصية مميزة لكل فندق.

v توقيع #ProxiWall في كل فندق، وهي خاصية رقمية ديناميكية تعرض الصور والفيديوهات التي قام السكان والضيوف وأعضاء الفريق بالتقاطها للمنطقة المحيطة بالفندق.

v منطقة ترفيه تتضمن مطاعم ومقصد رائع للترفيه لسكان المنطقة والضيوف كذلك.

v أكواد QR تُمكن الضيوف من الحصول على معلومات فورية حول أفضل الأماكن للزيارة وتناول الطعام في المنطقة التي يوجد بها الفندق.

v خرائط مفصلة تقدم توجيهات للضيوف لزيارة كل الأماكن التي يعتقد السكان أنها رائعة في الحي.

v نظام Proxi Picks وهو عبارة عن توصيات يقدمها السكان للمسافرين طبقاً لردود أفعالهم وأراءهم عبر استطلاع رئي مرئي ممتع.

ومن جانبه قال السيد روهيت فيج، نائب رئيس قسم التطوير في شركة ستاي ويل القابضة، "يسعدنا مرة أخرى زيادة تواجدنا في الشرق الأوسط من خلال دخولنا للسوق المصري. ونخطط لافتتاح هذا الفندق في

بداية العام المقبل، حيث يعتبر إضافة رائعة لمجموعة منتجعاتنا حول العالم. نتبع استراتيجية طموحة للتوسع في أعمالنا ونهدف لإقامة 250 فندق خلال العشرة أعوام القادمة."

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات حول بارك بروكسي، الرجاء زيارة الموقع التالي :

staywellgroup.com/park-proxi

-النهاية-

حول ستاي ويل:

تقدم ستايل ويل القابضة، وهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشركتها الأم فنادق سيبو برنس العالمية، مجموعة متنوعة من الفنادق عبر شبكة مشتركة تضم 129 فندقًا جاهزًا وقيد الإنشاء حول العالم.

تتضمن العلامة التجارية المشتركة لفنادق سيبو برنس و ستاي ويل: The Prince Akatoki و The Prince و Grand Prince Hotel و Policy و Park Regis و Prince Hotel و Leisure Inn Plus و Prince Smart Inn و Leisure Inn. تقدم كل علامة تجارية للضيوف تجارب ذو جودة متميزة تتنوع مابين الفخامة ونمط الحياة وحتى المستوى المتوسط.

حددت كل من فنادق سيبو برنس العالمية و ستاي ويل هدفًا استراتيجيًا لتقديم 250 فندقًا على المدى المتوسط إلى الطويل. سيتم توسيع علامتي الشركة التجارية عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

تدير فنادق سيبو برنس العالمية شبكة مشتركة من 56 فندقًا و 31 ملعبًا للجولف و 10 منتجعات تزلج. تمتلك ستاي ويل شبكة حالية من 27 فندقًا جاهزًا و 8 فنادق أخرى سيتم افتتاحها خلال السنوات القليلة القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، لدى ستاي ويل شريكان استراتيجيان رئيسيان هما Manhatton Hotel Group في الصين (26 فندقًا) ومجموعة Cristal في الشرق الأوسط (9 فنادق).

لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.staywellgroup.com