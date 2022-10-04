- شركة سيمنز (Siemens) في الإمارات العربية المتحدة هي أول من استخدم هذه المنشأة المبتكرة، لحل يستهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10- 25٪

- سوف تستخدم شركة الاتحاد للتأمين الائتماني بوليصة تأمين هي الأولى من نوعها مرتبطة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق أول منتج مالي مستدام لتمويل الذمم المدينة في المنطقة وذلك لشركة سيمنز (Siemens) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تكنولوجية تركز على التحول الرقمي للصناعة والبنية التحتية.

تم تطوير المنتج المبتكر لشركة سيمنز لدعم عقودها المتعددة طويلة الأجل مع أحدى الشركات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والتي توفر حلول كفاءة الطاقة التي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10-25٪. وقد تمكنت شركة سيمنز من تحقيق الدخل من مستحقاتها من هذه العقود باستخدام الحلول المالية التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد، والتي تعتمد على توفير الطاقة الناتجة عن حلول سيمنز المُقدمة. وكجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، يتمتع المرفق بحماية ائتمانية إضافية، مقدمة من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI) وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر، أن الاتحاد لائتمان الصادرات قد استخدمت في هذه الصفقة أول بوليصة تأمين مرتبطة بمجموعة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: “يسعدنا أن نقدم هذا البرنامج المبتكر لتمويل المستحقات والذي يساعد عملائنا في الحفاظ على مستويات جيدة من السيولة والتدفقات النقدية التي تدعمهم في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. علاوة على ذلك، نحن ملتزمون بدعم نمو وتطوير التمويل المستدام ونتطلع إلى رؤية هذا الحل المبتكر يدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي".

وأضاف هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الإمارات والشرق الأوسط: “يسعدنا أن ستاندرد تشارترد يعمل على تعزيز حلول التمويل المستدامة، وهو تطور يفيد عملائنا الذين يركزون على تحسين كفاءة الطاقة لديهم. ستحقق جميع مرافق الإنتاج والمباني الخاصة بشركة سيمنز في جميع أنحاء العالم بصمة كربونية صفرية بحلول عام 2030، ونحن ملتزمون بالمساهمة في جهود عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق أهدافهم الخاصة بالانبعاثات أيضًا. سيساعد تمويل مبتكر مثل الذي قدمه بنك ستاندرد تشارترد في تسريع هذه المبادرات".

واختتم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “نحن فخورون بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد لتسهيل وصول شركة سيمنز إلى حلول التمويل التجاري للبنك، وذلك من خلال بوليصة تأمين تمويل الذمم المدينة المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة. ستستفيد شركة سيمنز من هذا المرفق لدعم عقودها المتعددة طويلة الأجل مع إحدى أكبر الشركات في الدولة، والتي لديها طموح لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات كفاءة الطاقة المستدامة والفعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حرصت الاتحاد لائتمان الصادرات على إيجاد حلول مبتكرة للتطور المستمر والتكيف مع المتطلبات المتغيرة لعملائنا".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

خالد عبدالله

مدير إدارة، رئيس الاتصال المؤسسي

إدارة شؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق

دبي، الإمارات العربية المتحدة

متحرك: +971525546475

البريد الالكتروني: Khaled.abdulla@sc.com

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

للاطلاع على مزيد من المعلومات وآراء الخبراء، يرجى زيارة قسم Insights على موقعنا الإلكتروني sc.com. كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن وتويتر وفيسبوك.