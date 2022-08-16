دبي - أعلن بنك ستاندرد تشارترد (البنك) اليوم عن تعيين مانبريت جيل في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا (AMEE). وسيتخذ مانبريت من دبي مقرا له وسيواصل رفع التقارير إلى ستيف بريس، الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة.

ويأتي تعيين مانبريت الجديد بالإضافة إلى دوره الحالي كرئيس لإستراتيجية الدخل الثابت والعملات والسلع وسيكون مسؤولاً عن تقديم التغطية الجغرافية والقدرات الاستثمارية للمجموعة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتعليقا على هذا التعيين، قال ستيف برايس: "لقد بنى مانبريت خبرته خلال السنوات العشر الماضية مع فريق الاستثمار في قسم إدارة الثروات ونرى بان وجود إحدى الكوادر الرئيسية من مكتب الاستثمار في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا سيثري المحادثات مع العملاء ويضيف قيمة كبيرة لأعمالنا في المنطقة".

#بياناتشركات

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وسيم بن خضراء

الرئيس الإقليمي للاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط

لشؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق

ستاندرد تشارترد

هاتف: +971 56 5080106

البريد الإلكتروني: wasim.benkhadra@sc.com

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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