دبي - أصدر بنك ستاندرد تشارترد اليوم نتائجه المالية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس 2022. وسجّلت المجموعة أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2022 رغم ظروف السوق المتقلبة والصعبة، حيث حققت زيادة في الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 5% على قاعدة ثابتة لسعر العملة. كما نما الدخل بنسبة 11%.

وسجل البنك في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط نمواً قوياً في الدخل، كما حقق أعلى ربح تشغيلي ربع سنوي منذ نحو عقد من الزمن. وأعاد البنك التأكيد على خططه لإعادة تركيز وتنسيق وجوده في المنطقة من أجل الدفع قدماً بالمرحلة التالية من النمو.

أبرز ملامح الأداء في أفريقيا والشرق الأوسط:

نمو قوي في أرباح التشغيل بنسبة 59%

بنسبة 59% تجاوزت أرباح التشغيل للربع الواحد 300 مليون دولار، للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن

تحسن كبير في نسبة العائد على الأسهم الملموسة إلى 13.2%

الملموسة إلى 13.2% نمو الدخل بنسبة 16% على قاعدة ثابتة لسعر العملة، مدفوعاً بنمو واسع النطاق عبر المنتجات

استمرار ضبط التكلفة ومراقبتها، ما أدى إلى زيادة الدخل مقابل التكلفة بنسبة 9%

جغرافياً، سجّل نمو قوي في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات وباكستان وكينيا وغانا والسعودية

وتعليقاً على النتائج، قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لإفريقيا والشرق الأوسط: "بعد الأداء المالي القياسي في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2021، أنا فخور جداً بأننا حققنا أداءً قياسيا آخر في الربع الأول من العام. وجاء هذا النمو نتيجةً للعمل الجاد والتزام فريقنا، إضافة إلى تنفيذ بعض القرارات الصعبة التي اتخذناها لزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر. وكان هذا الأداء المتميز مدفوعاً بشكل أساسي بنمو بنسبة 16% في الدخل على نطاق واسع عبر أسواقنا الرئيسية، والتركيز القوي على خفض التكلفة، ما أدى إلى نمو قوي في الأرباح التشغيلية بنسبة 59%".

وأضاف سونيل: "بينما نمضي قدماً في هذا المسار، سوف نركّز في المنطقة على التنفيذ السريع لاستراتيجية البنك بهدف الدفع قدماً بالمرحلة التالية من النمو مع تنسيق أماكن وجودنا بسلاسة. ونحن متحمسون بشأن حجم الفرص في جميع أنحاء المنطقة، مثل مصر والسعودية، ونواصل الاستثمار في القدرات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. وأشكر زملائي على تفانيهم المستمر وروح الفريق خلال الفصل، وسوف نبقى مصممين على دعم عملائنا ومساعدتهم على النجاح لكوننا البنك الأكثر مسؤولية واستدامة".

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