الطرح الجديد يتيح للمستثمرين في دولة الإمارات الوصول إلى استراتيجية نمو متنوعة في آسيا والمحيط الهادئ عبر منصة حلول الثروات المتنامية لدى ستاندرد تشارترد

دبي – أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق أحدث صندوق فرعي ضمن منصة شركة رأس المال المتغير التابعة له، على أن تتولى بلاك روك دور مدير الاستثمار الفرعي للصندوق.

ويعد صندوق "Signature Select APAC Allocation Plus" استراتيجية متعددة الأصول تركز على الأسواق الآسيوية، وقد صُمم ليكون حلاً استثمارياً متكاملاً للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى فرص متنوعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويوفر الصندوق محفظة متنوعة تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت والبدائل الاستثمارية السائلة، بهدف تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال إلى جانب توليد الدخل.

وبالاستفادة من خبرات بلاك روك في استراتيجيات وحلول الأصول المتعددة، يتم توزيع محفظة الصندوق بصورة ديناميكية عبر فئات الأصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع الجمع بين الرؤى المنهجية في أسواق الأسهم والاختيار الأساسي لأدوات الدخل الثابت، بما يسهم في توفير مصادر متنوعة للعائد عبر مختلف دورات السوق.

وسيُتاح الصندوق للمستثمرين المعتمدين والمحترفين من عملاء ستاندرد تشارترد ضمن فئات Priority وPriority Private والخدمات المصرفية الخاصة في هونغ كونغ وسنغافورة ودولة الإمارات وجيرسي وماليزيا وكينيا ونيجيريا، على أن يتم طرحه في أسواق أخرى لاحقاً.

وتبرز دولة الإمارات كمركز رئيسي لإدارة الثروات ضمن الشبكة الدولية لستاندرد تشارترد، مستفيدة من استمرار تدفقات المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين. ويشهد البنك طلباً متزايداً من العملاء على حلول استثمارية متنوعة تتيح الوصول إلى فرص النمو الهيكلية طويلة الأجل في الأسواق العالمية، وتسهم في بناء محافظ استثمارية أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات الدورات السوقية.

وبهذه المناسبة صرحت السيدة عائشة عباس، العضو المنتدب ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة المالية وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال العالميين، ممن يتطلعون بصورة متزايدة إلى فرص تتجاوز التوزيعات الجغرافية التقليدية، سعياً إلى تحقيق نمو طويل الأجل. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق الاستثمارية حيوية على مستوى العالم، مدعومة باتجاهات نمو هيكلية، وبيئة ابتكارية متقدمة، وتطور مستمر في أنماط الطلب الاستهلاكي. ومن خلال إطلاق صندوق Signature Select APAC Allocation Plus، نتيح لعملائنا في دولة الإمارات الوصول إلى حل استثماري متنوع ومتعدد الأصول يُدار باحترافية، بما يمكنهم من الاستفادة من هذه الفرص ضمن إطار منضبط لبناء المحافظ وإدارة المخاطر."

وقال السيد سوميت بهامبري، الرئيس العالمي للاستشارات والاستثمارات المدارة في إدارة الثروات لدى ستاندرد تشارترد: "يسرنا تعزيز تعاوننا مع بلاك روك من خلال إطلاق صندوق Signature Select APAC Allocation Plus. فمن خلال الجمع بين منصة البنية المفتوحة لدى ستاندرد تشارترد والخبرات العالمية لبلاك روك في إدارة الأصول المتعددة، نستطيع أن نوفر لعملائنا حلاً استثمارياً متنوعاً بمستوى مؤسسي، يتيح لهم الاستفادة من الفرص الواعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويمثل هذا الطرح إضافة جديدة إلى منصة شركة رأس المال المتغير التابعة للبنك، والتي تركز على تقديم استراتيجيات متمايزة يصعب الوصول إليها عادة، بما يساعد العملاء على التعامل مع بيئات سوقية تزداد تعقيداً وبناء محافظ استثمارية أكثر قدرة على الصمود."

من جانبه قال السيد أندرو لاندمان، نائب رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ ورئيس الثروات في آسيا والمحيط الهادئ في بلاك روك: "يسعدنا أن نواصل العمل مع ستاندرد تشارترد، الشريك الموثوق في تقديم حلول استثمارية متنوعة للعملاء من أصحاب الملاءة المالية العالية. وفي ظل ما تتمتع به منطقة آسيا والمحيط الهادئ من آفاق نمو اقتصادي قوية، إلى جانب بقاء العديد من الأصول الآسيوية دون قيمتها العادلة، نرى فرصاً واعدة للاستثمار النشط. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توظيف خبرات بلاك روك في الاستثمار متعدد الأصول ونهجها المنضبط في بناء المحافظ، لمساعدة المستثمرين على الوصول إلى مصادر متنوعة للعائد وبناء محافظ استثمارية قادرة على التكيف مع مختلف دورات السوق."

وكان ستاندرد تشارترد قد أطلق منصة الشركة ذات رأس المال المتغير في يونيو 2024، بهدف الجمع بين خبرات نخبة من مديري الصناديق في القطاع وفريق البنك من المتخصصين العالميين في فئات الأصول، لتقديم استراتيجيات استثمارية منتقاة وحصرية لعملاء البنك يصعب الوصول إليها عادة. وتأتي هذه المنصة في إطار التزام ستاندرد تشارترد المستمر بتطوير حلول إدارة الثروات من خلال شراكات استراتيجية نوعية. ويعد هذا الصندوق ثامن صندوق فرعي يطلقه البنك ضمن المنصة حتى الآن، والثالث خلال عام 2026.

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ستاندرد تشارترد

نورا أبل

Noora.Abul@sc.com

نبذة عن "ستاندرد تشارترد":

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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