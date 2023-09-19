وقع ستاندرد تشارترد مع شركة "بيان للمعلومات الائتمانية" اتفاقية تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير بيئة أكثر شفافية وثقة في تبادل المعلومات الائتمانية، إضافة إلى تحسين القدرة على تقديم قرارات ائتمانية أكثر دقة وفعالية، وتقليل المخاطر المالية المحتملة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من الرئيس التنفيذي لـستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية السيد مازن البنيان والرئيس التنفيذي لـ بيان للمعلومات الائتمانية المهندس محمد بامقدم.

وتتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين الجانبين، والتي تشمل معلومات العملاء والتاريخ الائتماني والتزامات السداد وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتقييم الائتماني.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لعملائهما وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمالي، ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق، ويسهم في تقديم خدمات مبتكرة ومحسّنة للعملاء.

ويعتبر ستاندرد تشارترد واحدًا من أبرز البنوك العالمية، ويحظى بسمعة قوية في مجال الخدمات المصرفية والائتمانية. من جانبها، تعد شركة بيان للمعلومات الائتمانية من الشركات الرائدة في توفير المعلومات الائتمانية وخدمات التقييم الائتماني.

وفي هذا السياق، أعرب ممثلو الجهتين عن سعادتهم بتوقيع الاتفاقية وأكدوا التزامهما المشترك بتعزيز الشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات الائتمانية، وتحسين عمليات اتخاذ القرارات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فورًا، ومن المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد، مما سيعزز الثقة في القطاع المصرفي ويعزز التعاون المستقبلي بين الطرفين.

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