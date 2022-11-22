العلامة التجارية المتميزة للبنك و ذراعه في بريطانيا سيساعدان على تحقيق طموحات التوسع فى الخدمات المصرفية محلياً و أقليمياً

الماجد : تصنيف بنك بوبيان فى صدارة البنوك المحلية هو تأكيد على نجاحنا في تحقيق التوازن المستمر بين النمو والتوسع وتحقيق الأرباح

حقق بنك بوبيان خطوة جديدة نحو المزيد من الإنجازات مع اقتراب العام الحالي من النهاية بحصوله على ترقية جديدة من وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية والتي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلىA وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى + BBB .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد "بحمدالله ونحن نقترب من نهاية عام آخر في مسيرتنا حققنا هذا الإنجاز وهذه الخطوة الهامة وهو تأكيد على نجاحنا في تحقيق التوازن المطلوب بين التوسع ونمو الاعمال محلياً وخارجياً وتحقيق الربحية الجيدة".

وأضاف ان رفع التصنيف الائتمانى على الرغم من حالة عدم اليقين التى تشهدها التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة العوامل الجيوسياسية ومعدلات التضخم إنما يعكس قوتنا فى الخدمات المصرفية وقدرتنا على تحقيق نمو متوازن مع المحافظة على جودة الأصول وهو كما تشير الوكالة العريقة يعزز قدرتنا على الحفاظ على رأس مال قوي.

ويضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بور الائتمانية وفى صدارة كافة البنوك الإسلامية فى الكويت والثاني على مستوى كافة البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الاخريين موديز وفيتش وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

وتوقعت الوكالة أن يعمل النمو المتوازن والارباح الجيدة ومعدل توزيعات الأرباح على مساعدة البنك على الحفاظ على رأس مال قوي وان يحافظ البنك على مؤشرات جودة الأصول في مستوياتها الحالية على الرغم من النمو المتوقع محلياً وخارجياً.

ثانى ترقية للتصنيف الائتمانى خلال عام 2022

ويعتبر رفع التصنيف الائتمانى لبنك بوبيان من مؤسسات التصنيف العالمية هو الثانى خلال عام 2022 بعد رفع وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل من A3 إلى A2 ورفع تصنيف التقييم الائتماني الأساسي من ba1 إلى baa3 خلال الربع الثانى من العام الحالى ليعكس رؤيتهم للعلامة التجارية المحلية المتنامية للبنك على صعيد كل من خدمات الأفراد والشركات، مما يدعم ربحيته القوية المتكررة والجودة القوية لأصوله ومصداته الرأسمالية في ظل زيادة رأس المال بالإضافة إلى مصادر تمويله المستقرة.

بنك بوبيان كنموذج يقتدى به في تجربة البنوك الإسلامية

ومن جهة أخرى وفى تقريرهم حول التمويل الإسلامي في الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالى استشهدت وكالة موديز بنجاحات بنك بوبيان كدليل على تفوق الصيرفة الإسلامية فى الكويت على مستوى الشرق الأوسط مؤكدة ان البنك اصبح من خلال الأرقام ثالث أكبر بنك على مستوى الكويت بحصة سوقية كبيرة تتجاوز 11 % .

البنك الأكثر أماناً

وتمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الأخيرة من خلال تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية اماناً على مستوى دول الخليج وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوته في مواجهة مختلف الأزمات.

أكثر من 15 جائزة

يذكر ان بنك بوبيان قد حقق خلال عام 2022 أعلى معدل من الجوائز العالمية من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسة يورومني ومجلة ميد ومؤسسة غلوبل فاينانس حيث حقق البنك أكثر من 15 جائزة مختلفة في مجالات الخدمات الرقمية والابداع والابتكار و المسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة توجها بجائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية للعام الثامن على التوالي من غلوبل فاينانس العالمية.

كما شهد العام الحالي تكريم اتحاد المصارف العربية للماجد باختياره الشخصية المصرفية العربية للعام 2021 ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العربي.

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