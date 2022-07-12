يمكن للمستثمرين الآن إنشاء أو تخصيص محافظهم الاستثمارية من بين أكثر من 35 من فئات الأصول. دبي، الإمارات العربية المتحدة: "ستاش أواي"، المنصة الرقمية الرائدة لإدارة الثروات في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت المحافظ المرنة الأولى من نوعها في المنطقة بأكملها التي تتيح للمستثمرين الخيار لتخصيص المحافظ بسهولة ويسر. تمنح المحافظ المرنة المستثمرين فرصة اختيار فئات الأصول الأمثل لهم، وتحديد المخصصات بعناية فائقة، والتحكم في تغييرها في أي وقت. ميزة جديدة تضفي مساحة من الابتكار تميز "ستاش أواي" في القطاع عن مزودي إدارة الثروات التقليديين من خلال توفير بديل أفضل وأكثر سلاسة بتكلفة أقل. تشهد "ستاش أواي" ارتفاع في طلب المحافظ المرنة من قِبل العملاء الذين يرغبون في انعكاس رؤيتهم وقراءتهم للسوق على استثماراتهم. تتمتع المحافظ المرنة بميزتين تجعل هذه الاستثمارات المخصصة تختلف عن شركات الوساطة: الميزة الأولى، يمكن للمستثمرين تخصيص محافظهم بسهولة عبر اختيار فئات الأصول الأمثل لهم. توفر "ستاش أواي" أفضل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لأكثر من 35 من فئات الأصول بما في ذلك الأسواق الناشئة، وصناديق الاستثمار العقاري، والذهب، والطاقة، والسندات السيادية، والمزيد. تتميز الصناديق التمويلية الأساسية بصناديق المؤشرات المتداولة تحت إشراف بعض كبار مديري الصناديق في العالم، بما في ذلك "آي شيرز"، و"اس بي دي ار"، و"فان إك"، و"فانجارد"، و"ايه ار كيه"، و"جلوبال إكس" لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للوصول إلى الصناديق الأكثر شهرة مما يوفر وقت ومجهود العملاء في البحث عن أفضل الصناديق المتداولة. تمثل إدارة المخاطر الميزة الثانية إذ تُعد إحدى الركائز الأساسية لدى "ستاش أواي". تقوم "ستاش أواي" بحساب الجانب السلبي المحتمل للمحفظة للتأكد من علم المستثمرين بمقدار المخاطر المحتملة أثناء تخصيص المحافظ الخاصة بهم، بالإضافة إلى إبلاغهم عند تغير مستوى المخاطر. تقدم "ستاش أواي" عامًا كاملاً من الاستثمار المجاني للمحفظة المرنة كجزء من عملية الإطلاق، وذلك من خلال التنازل عن رسوم الإدارة على أي أموال جديدة حتى 30 يونيو 2023. صرح "جوزيف العم" نائب المدير الإقليمي لدى "ستاش أواي" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلًا: "كم نحن نقدر مختلف الآراء والتعليقات الواردة من مستثمرينا، ولقد حرص الكثيرون على إنشاء أو تخصيص المحافظ الخاصة بهم وفقًا لمدى قدرتهم على تحمل المخاطرة. نشعر بسعادة غامرة بمساعدة العملاء على اكتساب الوعي والخبرة اللازمة للاستثمار بشكل أفضل معنا، بالإضافة إلى منحهم فرصة حقيقية للمشاركة بالرأي، بينما نواصل منحهم اثنين من القيم الأساسية: الاستثمار القائم على المعرفة والابتكار وإدارة المخاطر ". تقوم "ستاش أواي" بتسهيل عملية البدء في الاستثمار بفعالية لأي شخص سواء كان يريد محفظة تحت إشراف وإدارة الخبراء، أو استثمار يقوم به على طريقته الخاصة، أو مزيجًا من الاثنين معًا. #بياناتشركات - انتهى - لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال: "كياتي ميجتشياني" لدى شركة "برازن" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريد الإلكتروني: khyati@brazenmena.com حول "ستاش أواي" "ستاش أواي" هي عبارة عن منصة رقمية لإدارة الثروات تقدم إدارة المحافظ الاستثمارية ومحافظ الأوراق المالية لكل من العملاء الأفراد والمحترفين. وهي تعمل في كل من سنغافورة، ماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهونغ كونغ، وتايلاند. منذ يناير 2021، تجاوزت الشركة مليار دولار أمريكي في الأصول الخاضعة للإدارة، ولقد حققت هذا الإنجاز بشكل أسرع مما استغرقه أكبر مديرو الثروات والخدمات المصرفية الرقمية في العالم مثل "بيترمينت" و"ويلثفرونت" للوصول إلى نفس الهدف. وفي عام 2020، حصلت الشركة على جائزة الريادة التكنولوجية من المنتدى الاقتصادي العالمي وأصبحت ضمن أعلى 10 شركات ناشئة على "لينكد إن. في عام 2021، تم منح "ستاش أواي" مكانًا في قائمة (The WealthTech100) لدى (Fintech Global) لعام 2021 وفازت بالجائزة البرونزية لجائزة (SG Techblazer) في فئة الابتكار. احتلت "ستاش أواي" المركز الأول في فئة المؤسسات المالية داخل سنغافورة في جوائز (SFF Global FinTech) لعام 2021 التي قدمتها السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) والجمعية السنغافورية للتكنولوجيا المالية (SFA).