دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن "ستاش أواي"، المنصة الرقمية الرائدة لإدارة الثروات، و"لين تكنولوجيز" (Lean)، أكبر منصة لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق الأوسط، بفخر عن تعاون بناء يهدف إلى تبسيط وتسهيل عملية الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم هذه الشراكة حلول مصرفية مفتوحة تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة تسمح بإنشاء ودائع متكررة، وتمكن العملاء من اتخاذ خطوات هائلة نحو تحقيق طموحاتهم المالية بغض النظر عن المشهد المالي المتقلب.

إن متوسط التكلفة بالدولار (DCA) تُعد من استراتيجيات الاستثمار المعروفة التي أثبتت موثوقيتها، وموصى بها ليستثمر الأفراد أموالهم على دفعات خلال فترة زمنية منتظمة؛ وذلك للتخفيف من التأثير السلبي لتقلبات السوق على الاستثمارات، وتحقيق عوائد طويلة الأجل. من الضروري الالتزام بجدول زمني محدد، حتى يتمكن المستثمرون من مواصلة استثمارهم دون القلق بشأن "توقيت السوق"، مما يتيح مضاعفة الاستثمارات على المدى الطويل. توضح البيانات التاريخية مدى فعالية الاستثمار طويل الأجل؛ فإن على مدار الأربعين عامًا الماضية، نما مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بمقدار 81 ضعفًا، وهو ما يمثل عوائد قدرها 11.5% سنويًا.

ومع ذلك، من الصعب تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية داخل دولة الإمارات بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الرقمية التي تدعم الاستثمار الآلي. وفي العادة لم يكن بوسع المستثمرين إجراء دفعات متكررة إلا من خلال إنشاء أمر مستديم مع عدد محدود من البنوك، وهي عملية ليست معقدة فحسب، بل قد تتطلب الذهاب إلى أحد فروع البنك، أو عن طريق بطاقات الخصم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الرسوم على كل معاملة.

صرح "جوزيف العم"، المدير الإقليمي لدى "ستاش أواي" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلًا: "باعتباري مستثمرًا، واجهت بشكل مباشر الإحباطات الناجمة عن أتمتة عمليات الاستثمار داخل أحد البنوك. في "ستاش أواي"، نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بسيطًا وخاليًا من المتاعب والقلق، ولذلك أدركنا أنه يتعين علينا أن نُحدث تغييرًا. لذا جاء التعاون البناء مع "لين تكنولوجيز" كخطوة مهمة لتوفير حلول تُعد الأولى من نوعها بإنشاء ودائع متكررة. كم نشعر بالفخر كوننا أول من قدم في دولة الإمارات حلاً مبتكراً لتوسيط التكلفة بالدولار في السوق، مما يوفر للمستثمرين طريقة سلسة وخالية من المتاعب لبناء الثروة على المدى الطويل".

يمكن لعملاء "ستاش أواي" الآن إنشاء ودائع متكررة بسهولة ويسر في دقيقتين فقط، وهذا بفضل دمج "لين تكنولوجيز" في تطبيق "ستاش أواي"، الذي يسمح للعملاء بربط الحساب البنكي المفضل لديهم بسلاسة، وتحديد المبلغ المتكرر، وتعيين وتيرة الودائع.

علق "مهدي تازي"، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "لين تكنولوجيز" على هذا التعاون المثمر قائلًا: "نحن نزدهر في "لين تكنولوجيز"، من خلال دفع قاطرة الابتكار المالي. لقد أتاح لنا التعاون البناء مع "ستاش أواي" التوسع نحو آفاق جديدة لسهولة الوصول إلى الاستثمار والشمول المالي. تمثل خدمة التحويل السريع للأموال (FastTransfer) تطبيقًا مستحدثًا لواجهة برمجة تطبيقات الدفع لدى "لين تكنولوجيز"؛ إذ توفر هذه الميزة المبتكرة لعملاء "ستاش أواي"، تجربة استخدام استثنائية تتسم بالبساطة والسهولة من خلال بضع نقرات فقط بدلًا من العمليات الشاقة سابقًا. كم أنا سعيد بالتعاون مع فريق عمل "ستاش أواي" لبناء حلول إيجابية تساعد الأفراد في تحقيق طموحاتهم المالية، لذا ندعو المستثمرين في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى تولي مسؤولية مستقبلهم المالي بمزيد من الثقة، والسرعة في أداء العمليات المالية مع الأمان والراحة من المتاعب، تحت مظلة ودعم "لين تكنولوجيز" و"ستاش أواي".

توفر ميزة التحويل السريع للأموال (FastTransfer) معاملات سريعة وآمنة للعملاء. تستغرق الودائع التي تصل إلى 25,000 درهم إماراتي ساعات قليلة فقط لتظهر على تطبيق "ستاش أواي"، في حين أن التحويلات الأكبر قد تستغرق وقتًا أطول بقليل نحو يوم ونصف يوم عمل، بناءً على طبيعة وسياسات البنوك المعنية. إن المعاملات المالية التي تتم عبر "لين تكنولوجيز" تخضع لإجراءات الأمن الخاصة بالخدمات المصرفية، ليطمئن العملاء بضمان بقاء بياناتهم المالية آمنة.

سيتمتع العملاء أيضًا بالمرونة اللازمة لتعديل مبلغ الوديعة وتكرارها، بالإضافة إلى الموافقة على المعاملات الفردية أو تخطيها، مما يمكنهم من مواصلة تحسين خططهم المالية بما يتماشى مع الأهداف المرجوة.

ونتيجة لذلك، يمكن للمستثمرين الآن توسيط التكلفة بالدولار بسهولة في إحدى المحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة لشركة "ستاش أواي"، أو تخصيص المدخرات النقدية باستمرار لمحفظة "ستاش أواي سمبل ™" المصممة بعناية لمساعدة المستثمرين على تنمية أموالهم بكل سهولة ويسر؛ إذ تُعد حلًا مثاليًا منخفض المخاطر لإدارة النقدية، مع توفير معدل تنافسي متوقع قدره 4.5% سنويًا، وذلك اعتبارًا من يوم 18 سبتمبر الجاري.

ولمزيد من المعلومات حول "ستاش أواي"، برجاء زيارة: www.stashaway.ae

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

"كياتي ميجتشياني"

شركة "برازن" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البريد الإلكتروني: khyati@brazenmena.com

حول "ستاش أواي"

"ستاش أواي"، هي منصة رقمية لإدارة الثروات تقدم إدارة المحافظ الاستثمارية ومحافظ الأوراق المالية لكل من مستثمري التجزئة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. تعمل "ستاش أواي" حاليًا في سنغافورة، وماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهونغ كونغ، وتايلاند.

في عام 2023، تم تصنيف "ستاش أواي" ضمن الشركات الـ20 الأعلى نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من قِبل صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. حصلت الشركة أيضًا على جائزة الريادة التكنولوجية من المنتدى الاقتصادي العالمي وتم منحها مكانًا في قائمة (The WealthTech100) لدى (Fintech Global) لعام 2021. ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة: //www.stashaway.ae/

حول "لين تكنولوجيز"

"لين تكنولوجيز" هي شركة لتقديم خدمات مصرفية مفتوحة وتُعد الوحيدة المصرح لها بالعمل ضمن البيئة التشغيلية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. تقدم "لين تكنولوجيز" أحدث واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية المفتوحة بغرض تمكين الشركات من الاتصال بالحسابات المصرفية للعملاء، والوصول إلى البيانات المالية الأساسية، وتفعيل المدفوعات من بنك إلى آخر، عبر نظام متكامل بطريقة سلسة خالية من التعقيدات.

تأسست "لين تكنولوجيز" في عام 2019، لتُطلق خدماتها للمرة الأولي في عام 2021؛ ومنذ ذلك الحين اكتسبت الشركة قاعدة عملاء متنامية تضم أكثر من 120 عميلًا في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 250,000 حساب متصل عبر منصتها.