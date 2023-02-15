علامة الصودا الأكثر مبيعًا في المملكة تعيّن شركة بن زقر موزعًا حصريًا لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة: في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز وصولها إلى شريحة أكبر من العملاء وزيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية، أقدمت ستار صودا، علامة الصودا الأكثر مبيعًا في الإمارات العربية المتحدة من تصنيع شركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة، على تعيين شركة بن زقر موزعًا حصريًا لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة المُبرمة ما بين شركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة وبين شركة التوزيع الرائدة في المملكة بنمو مبيعات كلتا الشركتين على نحو بارز. والجدير بالذكر أن شركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة هي في الواقع إحدى الشركات التابعة لمجموعة البطحاء القابضة، إحدى أعرق المجموعات القابضة في الإمارات العربية المتحدة وأكبرها، في حين تتمتع شركة بن زقر بتاريخ غني يعود إلى 142 عامًا.

وقد احتفلت مشروبات ستار الغازية وشركة بن زقر الشهر الماضي بالشراكة الحصرية خلال حفل إطلاق خاص، حيث قام كل من السيد أحمد بن زقر، الرئيس التنفيذي لشركة بن زقر، و السيد محي الدين العدوي، المدير العام لشركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة، بالتوقيع رسميًا على الشراكة، معلنَين بالتالي دخولها حيز التنفيذ.

وفي حديثه عن الشراكة الحصرية، علّق السيد أحمد بن زقر، رئيس شركة بن زقر: "إنّه لشرف كبير أن تثق بنا كل من شركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة ومجموعة البطحاء القابضة وتأتمننا على دور الموزع الحصري لمنتجات ستار صودا في المملكة العربية السعودية. إنّ ارتباطنا بعلامة الصودا المحبوبة والأولى في المملكة العربية السعودية هو وسام فخر على صدورنا".

وأعقب قائلاً:" يعترينا حماس كبير تجاه هذه الشراكة، لا سيّما وأنّ تاريخ شركتنا الغني وتراثها العريق، جنبًا إلى جنب مع ما تتمتع به ستار صودا من جودة عالية، أضف إليهما اتجاه السوق المتنامي في ما يتعلق بهذه المنتجات، لن يؤدي إلى زيادة حصص العلامات السوقية فحسب، بل وسيلعب دورًا في نمو أعمال كلينا."

أمّا عن شركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة، فقد تأسست في العام 1992 كشركة تابعة لمجموعة البطحاء القابضة، إحدى أعرق المجموعات القابضة في الإمارات العربية المتحدة وأكبرها والمصنفة كشركة متعددة الأنشطة ذات محفظة ديناميكية غنية بمختلف المصالح التجارية، كتصنيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتوزيع والأدوية والسيارات والهندسة والعقارات والرعاية الصحية ومنتجات العناية المنزلية والشخصية وتجارة التجزئة والمنتجات المنزلية، وهي تصدّر منتجاتها لأكثر من 35 دولة حول العالم.

بدوره، قال السيد محي الدين العدوي، المدير العام لشركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة: "تعيش المملكة العربية السعودية حاليًا فترةً مشوقة لا سيّما في ظل ما تشهده من تحول سريع عبر كافة قطاعاتها الاقتصادية تقريبًا. وإن دلت شراكتنا مع بن زقر على شيء، فعلى ما يحوزه سوق المملكة العربية السعودية من أهمية بالنسبة لستار صودا وشركة الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة ومجموعة البطحاء القابضة. وعليه، فنحن على ثقة تامة بأن بن زقر ستكون بمثابة السبيل نحو تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا المتمثلة في الوصول إلى شريحة عملاء أكبر والمحافظة على سمعتنا كعلامة الصودا المحبوبة والأولى لدى مستهلكينا في المملكة العربية السعودية".

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