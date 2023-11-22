

أعلنت شركة ستارز العقارية ("ستارز")، المنصة الرائدة في مجال الإقراض العقاري التجاري في أوروبا، تدشين أحدث مشاريعها وهو ستارز أوريون كابيتال المحدودة ("الصندوق")، وهو صندوق للاستثمار في الحالات الخاصة.

و نعد شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مستثمراً رئيسياً في الصندوق. "ستارز" تتوقع جولة إضافية من الاستثمار لزيادة رأس مال الصندوق بقيمة 300 مليون يورو، مما يعكس ثقتهم في قدرة "الصندوق" على تعظيم مجموعة من الفرص الجديدة والمتنوعة.

وتشمل استراتيجية "الصندوق" مجموعة واسعة من فرص الإقراض والاستثمار العقاري المستهدفة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك التمويل الشامل و الرئيسي و الميزانين و الجسور و تمويل الإنقاذ أو تمويل الأسهم المفضلة للتجديد/إعادة التطوير. كما سيدعم "الصندوق" صفقات الاستحواذ على الديون المتعثرة والقروض المتعثرة والاستحواذ على الأوراق المالية العقارية التي تشمل صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وغيرها من الأوراق المالية العقارية ذات الدخل الثابت.

ويعد هذا "الصندوق" هو المشروع الثاني بين "ستارز" و"مبادلة"، حيث توفر "مبادلة" الاستثمار الرئيسي لصندوق "ستارز زينيث كابيتال المحدودة" منذ ديسمبر 2021. و سيقوم صندوق "ستارز زينيث كابيتال المحدودة" بإصدار قروض تجارية للسوق المتوسطة، تتراوح ما بين 15 مليون يورو و100 مليون يورو مع حوالي 500 مليون يورو تم جمعها بالفعل.

و بهذه المناسبة قال ديفيد أرزي، الرئيس التنفيذي لشركة ستارز العقارية: "يسعدنا إطلاق صندوق "ستارز أوريون كابيتال المحدودة"، الذي يمثل علامة فارقة في رحلتنا ومشروعنا الثاني مع شركة مبادلة للاستثمار".

وأضاف: "مع استمرار تطورات وتحركات السوق، يتميز هذا الصندوق بوضعية جيدة، لتقديم حلول مرنة ومصممة خصيصًا وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك بناءً على سجلنا القوي وما كان بمثابة فترة مهمة من نمو الأعمال."

واختتم: "نحن ممتنون للدعم والشراكة التي تقدمها مبادلة ونتطلع إلى تنمية هذا المشروع معًا."

من جانبها قالت خديجة بنزيت، رئيسة قسم أوروبا في المنصة العقارية في مبادلة: "يسر مبادلة التوسع في شراكتها مع "ستارز العقارية"، حيث نواصل زيادة استثماراتنا البديلة، ومن بينها الاستثمار في قطاع الائتمان الخاص، لتحقيق عوائد مالية مستقرة. وفي ظل بيئة السوق الحالية، يلعب قطاع الدين الخاص دورًا أكبر في دعم الشركات العقارية الكبرى، ونحن نتطلع لدعم "الصندوق" في جميع أنحاء أوروبا."

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نبذة عن ستارز

"ستارز" هي شركة إقراض عقارية تجارية، تركز على قروض السوق المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا. وبفضل ميزانيتها العمومية المصممة على المدى الطويل، تعد "ستارز" مصدرًا مرنًا وموثوقًا لرأس المال للمستثمرين العقاريين. وتوفر "ستارز" حلول الإقراض التعاوني إلى جانب عمليات الاكتتاب المبسطة التي تضمن لها تقديم خدمات سلسة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://starzrealestate.com/

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com

للاستفسارات الإعلامية: mubadalareii@edelman.com